Risate al Cassero con Stefano Bellani

Serata all’insegna del divertimento e dell’ironia sabato alle 21 al Cassero. Protagonista è il comico Stefano Bellani in ’Quattro meno al genitore’, spettacolo della rassegna Risate al Cassero, organizzata dalla Bottega del Buonumore. Scritto a quattro mani con l’autore Marco Vicari, affronta in maniera comica i rapporti fra i genitori di figli in età scolare nel terzo millennio. Genitori costretti a condizionare le loro vite per rincorrere i figli organizzando l’esistenza in maniera più ’giovane’, al passo coi tempi, tra palestre, smartphone, computer e discoteche, costretti a frequentare persone che mai avrebbero scelto di conoscere. Il tutto in una gabbia di rapporti che Stefano Bellani affronta sempre con ironia, talvolta feroce, ma nell’unico modo possibile che permetta di sopravvivere pur facendosi delle domande.

Stefano Bellani da più di vent’anni fa il comico in giro per l’Italia e qualche volta anche all’estero

(1 a edizione del Cairo Mediterranean Literary Festival ’Literature and Humour’). Si è fatto conoscere al grande pubblico nelle edizioni di Zelig Off e Zelig Arcimboldi (Canale 5).

E’ consigliata la prenotazione: telefonare dalle 17 alle 19 al numero 0542 43273 oppure al cell. 353 4045498 - via mail a: teatrocasserocspt@libero.it - on line su Vivaticket.