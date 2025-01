‘Risate al Cassero’. Fra Italia e Londra lo humour di Cupani

Prosegue sabato la stagione comica ‘Risate al Cassero’ del Teatro comunale di Castel San Pietro Terme. Alle ore 21 va in scena lo spettacolo ‘Buono come il porridge’ con il giovane comico Luca Cupani.

Luca Cupani vive a Londra, è italiano naturalizzato britannico. Dopo una laurea in lettere classiche e un Master con Umberto Eco, ha cambiato carriera per dedicarsi alla stand-up comedy. Diplomato come attore a Bologna, si trasferisce a Londra nel 2014, dove vince il King Gong Show del Comedy Store. Nel 2015 è il primo italiano a vincere a Edimburgo il concorso ‘So You Think You’re Funny?’, grazie al quale viene invitato a partecipare al festival ‘Just for Laughs’ di Montreal. Negli ultimi anni ha preso parte ai concorsi internazionali di Seattle e San Francisco e si esibisce regolarmente in comedy club e festival a Londra e in tutto il Regno Unito, oltre che in diversi paesi esteri. Nel 2018 comincia a farsi conoscere dal pubblico italiano, partecipando a Zelig Time e Zelig C-Lab e nel 2021 partecipa alla nuova edizione di Zelig condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada per le reti Mediaset.

Nello spettacolo ‘Buono come il porridge’, Luca Cupani esplora con il suo inconfondibile ottimismo le contraddizioni della quotidianità. Con una dose di humor intelligente e sottile, Cupani confronta le differenze e le affinità tra lo stile di vita italiano e quello britannico, riflettendo su come le sfide recenti abbiano fornito materiali comici.

Consigliata la prenotazione alla Bottega del Buonumore dalle ore 18 alle 20 al numero 353 4045498 o tel. 0542 43273 - mail: teatrocasserocspt@libero.it.

Biglietti in vendita su Vivaticket. La rassegna è curata dal direttore artistico Davide Dalfiume, realizzata dal Teatro La Bottega del Buonumore con la collaborazione del Comune di Castel San Pietro Terme e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.