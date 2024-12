Risate al Cassero per l’ultimo dell’anno

‘Ride bene chi ride l’ultimo’, la serata di Capodanno al Cassero Teatro Comunale, nata nel 2012 è ormai una traduzione. Alla conduzione di Marco Dondarini si affiancano Davide Dalfiume, il comico romano Sergio Viglianese e il romagnolo Giampiero Pizzol. Uno spettacolo per salutare il 2024 con leggerezza.

Al termine dello spettacolo, si prosegue all’esterno con brindisi e panettone offerti dalla Pro Loco con la collaborazione degli Alpini di Castel San Pietro Terme e alla mezzanotte scatteranno i fuochi d’artificio dal Cassero.

Sergio Viglianese, con quasi vent’anni di carriera tra Zelig e Colorado Cafè, propone – spiegano gli organizzatori – una comicità vivace e mai volgare, fatta di monologhi e personaggi che fotografano il mondo paradossale con intelligenza e ironia. Giampiero Pizzol, attore romagnolo attivo dagli anni ’70, ha vinto il premio Walter Chiari ’94 ed è noto per il personaggio di Fra’ Godenzo da Montecucco in Zelig Off e altri programmi.

Informazioni e prenotazioni: Teatro La Bottega del Buonumore APS (18-20), tel. 353 4045498 / 0542 43273.