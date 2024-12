Risate al Cassero, tutto esaurito per ’Age Pride’ La stagione comica "Risate al Cassero" a Castel San Pietro Terme continua con successo. Sabato sera sold out per lo spettacolo "Age Pride" tratto da un libro di Lidia Ravera. Biglietti esauriti, prevendita per prossimi spettacoli aperta sabato mattina.