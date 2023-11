Risate con Arienzo al teatro Cassero

Secondo appuntamento per il teatro comico al Cassero. Sabato va in scena alle ore 21 loe spettacolo ‘Dr Disagio’ con Francesco Arienzo. "Napoletano da sempre, comico da molto, padre da poco, spesso una brava persona – spiegano gli organizzatori -, Francesco Arienzo torna in scena con una sintesi del suo periodo più consapevole, grazie al quale riesce a raccontare quanto gli sia stato illuminante abbassare le aspettative in ogni occasione, il suo rapporto con la paternità e come non sia ancora capace di avere una risposta pronta quando serve. È lo spettacolo di un uomo serenamente inadeguato che, nonostante le sue frustrazioni, le sue debolezze e i suoi fallimenti, non si è mai sentito meglio di così".

Francesco Arienzo nel 2017, sul palco di Italia’s Got Talent, conquista prima il golden buzzer di

Frank Matano e poi il secondo posto. A Marzo 2021 è tra i protagonisti e gli autori di Casa Sanremo. Nel 2022 è nel cast fisso di Bar Stella lo show di Stefano De Martino.