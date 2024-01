Risate dialettali. Sei commedie in rassegna

Sei prime serate e una replica domenicale per la tredicesima edizione della rassegna di teatro dialettale di Fontanelice. Sipario alzato nella sala dell’Archivio ‘Giuseppe Mengoni’, con ingresso a offerta libera, grazie al consolidato impegno delle associazioni del paese della vallata del Santerno che organizzano e sostengono attivamente l’intero cartellone.

Risate assicurate con le commedie proposte dalle compagnie teatrali del territorio. Si partirà il 10 febbraio alle 21 con ‘Sarto per signora’ insieme agli attori de ‘La Compagnia dei Contrasti – Vaudeville’ per la regia di Alessandro Lelli e Michela Zardi. Replica il giorno successivo alle 16.30. Il 17 protagonisti gli attori dell’associazione culturale ‘Nostar Dialatt’ di Castenaso sul palco con ‘La not ed San Luranz’ scritta da Marcello Gamberini e diretta da Mauro Baricordi. Il 24 spazio alla verve de ‘La Filodrammatica di Casola Canina’ con la gettonatissima commedia ‘Di’ sempar yes’ di Loredana Conti e del regista Ermanno Santi. Il 2 marzo ecco ‘La Filodrammatica Hermanos’ di Longiano con i spassosi tre atti di ‘Mai vest e mai cnussou’ di Giusi Carducci in staffetta, a distanza di sette giorni, con i colleghi de ‘La Compagnia teatrale Tpr Doppio Gioco’ di Faenza e la loro ‘La buseja’ diretta da Roberto Montalbini. Gran finale il 16 con il ‘Gruppo Teatrale Alidosiano’ di Castel del Rio che porterà in scena la rappresentazione dal titolo ‘Beato…fra le donne?’ scritta dal giovane Christian Bertozzi. L’accesso al pubblico in sala sarà consentito dalle ore 20.15 ma la prenotazione dei posti, data la capienza limitata, è vivamente consigliata nei giorni prima degli spettacoli (tel. 366 / 5946877).

m. g.