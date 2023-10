Riscaldamenti, accensione limitata a 10 ore

Accensione per un massimo di 10 ore giornaliere (contro le consuete 14) e riduzione di un grado della temperatura negli edifici (rispetto a 18 gradi +2 di tolleranza in quelli industriali e artigianali e 20+2 in tutti gli altri). Lo stabilisce l’ordinanza in materia di impianti termici a uso risaldamento firmata dal sindaco Marco Panieri. "La riduzione di un grado della temperatura massima da tenere e dell’orario di accensione è stata stabilita – fanno sapere dal Comune – considerato che le temperature registrate a Imola dalle stazioni meteorologiche di Arpae Emilia-Romagna, negli ultimi giorni, sono state ancora superiori ai livelli di media stagionali e, in base alle previsioni, si presume che le temperature si manterranno al di sopra della media stagionale". Questa duplice riduzione rimarrà valida fino al 30 novembre per tutti gli edifici "salvo un significativo abbassamento della temperatura – proseguono dal Municipio – che comporti un adeguamento dell’attuale ordinanza, con l’adozione di analogo provvedimento". L’ordinanza non si applica agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici. Escluse anche scuole materne e asili nido, piscine ed edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.