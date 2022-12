"Rischio gravi lesioni e incendi" Il sindaco proibisce petardi e botti

Come negli anni scorsi, un’ordinanza firmata dal sindaco Fausto Tinti vieta nel territorio del comune di Castel San Pietro Terme l’utilizzo di scoppi, petardi, botti, artifici pirotecnici e simili in occasione dei festeggiamenti della notte di capodanno, in particolare dalle 19 di stasera fino alle 7 di domani. Un provvedimento che ha la finalità di garantire la pubblica sicurezza e incolumità, e limitare il più possibile rumori molesti, causa di forte disagio ai cittadini e notevole stress agli animali.

"Ogni anno, a livello nazionale, sono numerose le persone che a causa di questa usanza subiscono infortuni di varia natura e gravità – si sottolinea nell’ordinanza –. Tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata nella contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall’uso improprio o dal malfunzionamento degli ordigni, oltre agli effetti traumatici agli animali d’affezione a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano. Il lancio di petardi e similari può determinare ingenti danni alle cose, per il rischio di incendio, in particolare a danno di auto, cassonetti, ecc.". La polizia locale e le altre forze di polizia sono incaricate di far osservare l’ordinanza, con le sanzioni amministrative previste da regolamenti e normative.