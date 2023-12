Risparmio sulle luminarie, la Gcc dona diecimila euro alla Caritas

Diecimila euro per le popolazioni colpite dall’alluvione, grazie a un risparmio sulle luminarie natalizie: questa la cifra che la società Gestione Complessi Commerciali srl (Gcc) ha potuto donare alle Caritas della Romagna, grazie alla collaborazione solidale con la società Fenix srl, che le fornisce gli allestimenti festivi.

La somma proveniente dall’ottimizzazione degli addobbi natalizi verrà suddivisa tra le Caritas che fanno riferimento alle diocesi di Forlì-Bertinoro, Cesena-Sarsina, Ravenna-Cervia, Faenza-Modigliana e Imola. Gcc (società controllata dalla cooperativa Cia-Conad) gestisce numerose strutture commerciali in un vasto territorio che comprende tutta la Romagna e oltre: tra queste Formì, il nuovo distretto commerciale all’uscita del casello dell’A14 di Forlì, La Filanda di Faenza e il Montefiore di Cesena.

Le Caritas diocesane della Romagna esprimono gratitudine per la donazione, che utilizzeranno per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione con interventi diretti e mirati ai bisogni delle famiglie, come ad esempio l’acquisto di elettrodomestici, mobilio e beni materiali ad uso domestico o piccoli interventi di ripristino dell’impiantistica, di bonifica e risanamento delle case in particolare.