Rispetto dell’ambiente, sfida per 3mila alunni

Acqua, energia e ambiente. Sono i temi cardine che il Gruppo Hera, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Agenda Onu 2030, porta fra i banchi delle scuole di ogni ordine e grado, con una proposta didattica 20222023 rinnovata e ricca di stimoli, contenuti e metodologie all’avanguardia.

Nella XIII edizione de ‘La grande macchina del mondo’ e ‘Un pozzo di scienza, al via proprio in questi giorni, la multiutility investe solo in Emilia-Romagna su oltre 80 mila giovani, per un totale di 3.900 classi, puntando su conoscenza, consapevolezza e amore per il pianeta con 70 attività gratuite e innovative.

Complessivamente nel circondario parteciperanno al programma didattico 65 scuole, 210 classi e 4.339 alunni compresi tra i 4 e i 18 anni. In particolare, nella sola Imola, in questa edizione saranno coinvolte 34 scuole, 136 classi e 2.943 alunni.

Per quanto riguarda, ‘La grande macchina del mondo’, in città le attività per i più piccoli partiranno il 9 febbraio dalla scuola media Andrea Costa a Imola, con il coinvolgimento della classe 1C. Gli alunni parteciperanno al laboratorio ‘Enormemente sostenibili’ che prevede l’utilizzo di moderne forme di comunicazione grafico-creative, sia digitali che manuali, caratterizzate da immediatezza, velocità e semplicità di realizzazione, con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’educazione ambientale e quella della cittadinanza attiva.

Il 3 marzo partiranno invece le attività del ‘Pozzo di scienza’ per i più grandi, con gli alunni dell’istituto Scarabelli-Ghini che potranno incontrare e intervistare Paolo Pileri, professore di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano, ideatore e responsabile scientifico del progetto di ciclovia Vento, e curatore della rubrica ‘Piano terra’ sul mensile Altreconomia. Il tema sarà il suolo, in un incontro per riflettere su quello che abbiamo sotto i piedi e capire come proteggerlo (ogni minuto in Italia perdiamo 100 mq di suolo ad esempio) limitando la costruzione di nuovi edifici a quelli utili, censendo gli edifici vuoti, ristrutturando spazi abbandonati e dismessi, creando nuovi parchi e corridoi verdi oppure ripristinando terreni compromessi, eccetera.

La riflessione sull’impatto che hanno i nostri comportamenti sul Pianeta diventa ancora più efficace quando i giovani capiscono di essere i primi protagonisti della transizione ecologica. Ancora meglio se vedono con i loro occhi. Ecco perché il viaggio alla scoperta delle risorse acqua, energia e ambiente, per tutti gli alunni de ‘La grande macchina del mondo’ e ‘Un pozzo di scienza’, non si esaurisce in classe: il Gruppo Hera, finalmente in presenza, accompagnerà gli studenti in visita nei suoi termovalorizzatori e potabilizzatori, impianti di selezione e recupero dei rifiuti, centrali di cogenerazione e stazioni ecologiche. Previsto anche il nuovissimo tour virtuale, con collegamento in diretta, al depuratore di Cesena che utilizza le acque reflue depurate per irrigare e fertilizzare i campi, per contribuire al fabbisogno idrico irriguo della Regione Emilia-Romagna e ridurre l’utilizzo dei concimi.