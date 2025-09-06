Rissa ai giardini per una sigaretta. Diciassettenne rimane ferito. Quattro minori finiscono nei guai

"Dacci la sigaretta, altrimenti ti rompiamo la bottiglia in testa". Lui dice no, loro se la prendono con le forze. Interviene l’amico, e giù botte e calci anche a lui, fino a provocargli contusioni e lividi per 10 giorni di prognosi. Ha dell’incredibile quanto avvenuto qualche giorno fa al Giardino Stefanino Curti, in viale Giambattista Zappi, dove c’è il Monumento dei Caduti.

Una classica serata di fine agosto dove i giovanissimi si ritrovano sulle panchine di un parco per stare insieme. Ultime serate prima che inizi la scuola, visto che tutti i coinvolti sono minorenni. Ma, intorno alle 22,30, la serata diventa violenta. Il motivo? Una sigaretta. Tanto che le persone presenti nel parco, una volta visto il parapiglia, sono costrette a chiamare le forze dell’ordine. Ma all’arrivo delle volanti della Polizia molti dei coinvolti si erano già dileguati.

Rimangono però lì i ragazzi vittima della violenza. Sono entrambi 17enni, classe 2008, imolesi. Raccontano di essere stati picchiati per una sigaretta tenuta dietro l’orecchio. Così, a uno di loro due, si avvicina un altro giovane e gli chiede se può dargliela. Lui risponde no ed ecco la reazione. "Dacci la sigaretta, altrimenti ti rompiamo la bottiglia in testa". Con questa minaccia al 17enne gli viene strappata la sigaretta. Un amico prova a difenderlo ma ecco che così si scatena la violenza. Tre 15enni e un 14enne iniziano a picchiarlo. Nell’aggressione viene riempito di calci. Il referto sanitario dirà trauma policontusivo da percosse. Dieci giorni di prognosi. Sul posto arrivano l’ambulanza e la Polizia. Vengono ascoltati i presenti nel Giardino, quello che è diventato un punto di incontro tra giovanissimi.

Così gli agenti iniziano a indagare sull’accaduto. Acquisite le testimonianze, visionate le telecamere di videosorveglianza nella zona e ricercati i quattro anche in base alle descrizioni ricevute, in pochi giorni riescono a rintracciare i giovanissimi. Sono tutti minorenni, tra cui addirittura un 14enne. Per lui ecco la segnalazione al Tribunale per i minorenni, mentre per gli altri tre amici 15enni arriva la denuncia per rapina e lesioni in concorso.