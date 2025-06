Rissa fra minori, è polemica: "A luglio le nuove telecamere"

Una schermaglia a colpi di sassi, spray al peperoncino e persino un taser. I protagonisti? Diversi ragazzi fra i 14 e i 17 anni: la polizia, dopo lo scontro avvenuto nei giorni scorsi in piazzale Marabini (nella foto), davanti alla stazione, ne ha denunciati sette (per getto pericoloso di cose e possesso di oggetti atti a offendere). Un caso che ha fatto saltare subito sull’attenti le opposizioni in merito alla sicurezza dello spazio appena riqualificato. "C’è veramente da preoccuparsi per quello che c’è in casa", attaccano la capogruppo Fdi in Regione, Marta Evangelisti, e il consigliere comunale Simone Carapia. "Ciediamo che le pattuglie di polizia escano e che il numero di agenti sia rimpinguato in modo da aiutare le altre forze dell’ordine. Bisogna intervenire al più presto, anche con l’installazione di un sistema di videosorveglianza moderno ed efficiente".

Risponde diretto allo stimolo in sindaco Marco Panieri: "A luglio saranno installate nuove telecamere di videosorveglianza nella zona, che già in passato hanno significativamente migliorato le situazioni precedenti, contribuendo anche ad individuare celermente gli eventuali responsabili". Poi la condanna del primo cittadino per quanto accaduto: "Un fatto grave e inaccettabile, che ha coinvolto minorenni, e che deve richiamare tutti a un’assunzione di responsabilità". Anche il legista Daniele Marchetti fa da pungolo al Comune: "L’area della stazione ferroviaria di Imola è sempre più una sacca di degrado e insicurezza. Già in passato quell’area aveva preso una brutta piega, e anche grazie all’attività costante della Lega si riuscì a mettere un freno, con misure concrete come l’impiego della Polizia Locale in borghese".