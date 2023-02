Rissa fra ragazzi a Imola: chiuso il bar Galleria N8

La notifica di chiusura temporanea per il bar Galleria N8

Imola, 17 febbraio 2023 – La polizia ha notificato al gestore del bar Galleria n8 di vicolo Troni un provvedimento firmato dal questore di chiusura momentanea del locale: serrande abbassate per quindici giorni a partire da ieri. La questura di Bologna si è attivata in seguito a un episodio di violenza avvenuto nei primi giorni di febbraio, e del quale è stata informata dal commissariato imolese.

È dunque successo che una notte, intorno alle 2.30, alcuni cittadini residenti in piazza Gramsci e in via Emilia chiamano chi la polizia, chi i carabinieri, per urla particolarmente forti provenienti da queste aree del centro storico. Le pattuglie vanno in piazza Gramsci, e anche in via Emilia, ma non trovano sul momento nessuno. Le ricerche però continuano, e la volante della polizia va fino in ospedale, ipotizzando che qualcuno potesse avere riportato ferite tali da richiedere l’intervento medico. E così è. Al pronto soccorso gli agenti trovano un ragazzo, maggiorenne, con una ferita da arma da taglio al viso. La prognosi è di dieci giorni, ma occorre approfondire cosa era successo nei momenti precedenti.

I poliziotti scoprono dunque che il giovane era con amici alla Galleria n8, e che lì dentro era scoppiata una lite per motivi di nessuno spessore. Viene accertato che nel locale si sono fronteggiati due gruppi, di 3-4 ragazzi l’uno, e che un giovane è stato preso a calci e a pugni. In questo frangente nessuno dal bar chiama però le forze di polizia. Il litigio è poi continuato fuori dalla Galleria, e i due gruppi si sono affrontati fino in piazza Gramsci, fino a quando uno ha estratto un coltellino sfregiando l’avversario che sarebbe poi stato trovato all’ospedale dalla polizia. Gli inquirenti proseguono con gli accertamenti, identificando alcuni dei componenti dei due gruppi: si tratta di magrebini e albanesi residenti a Imola e nel Bolognese, ma i gruppi al momento della lite erano, per così dire, misti. Questi giovani sono indagati a piede libero per rissa.

Le forze di polizia intendono far passare il messaggio che in caso di eventi simili, non deve esserci da parte del gestore o del personale del locale una sottovalutazione del fatto, né tanto meno un disinteressamento o una mancata collaborazione con polizia e carabinieri. Per un semplice motivo: l’intervento di agenti o militari può essere fondamentale per evitare che la situazione degeneri e che ci siano conseguenze ben più gravi, mai da escludere a priori. In altre parole, la chiusura della Galleria n8 deve servire da monito agli altri locali. Nel giro di un anno, si tratta del terzo locale pubblico chiuso a Imola per ordine del questore. Il più recente in ordine di tempo è il Coco Bar, in viale Dante.

ma. mar.