Rissa tra giovani in stazione Separati dai viaggiatori

Un secondo episodio di violenza in ambito scolastico è stato reso noto dai Carabinieri di Castel San Pietro Terme, che ha provveduto ad effettuare quattro denunce per rissa nell’ambito di una vicenda risalente a mesi fa e accertata in via definitiva nei giorni scorsi. I fatti sono avvenuti il 29 settembre scorso quando, riporta l’Arma, "due coppie, rispettivamente un 19enne e la sua fidanzata 16enne, un 17enne e la sua fidanzata 16enne, si sono incontrati alla stazione ferroviaria di San Lazzaro di Savena per risolvere una disputa avvenuta per motivi personali all’interno di una scuola secondaria di secondo grado situata in Provincia di Bologna". Anziché confrontarsi su quanto accaduto a scuola, però, tra i quattro è partita una vera e propria rissa, con "i ragazzi che si sono presi a pugni e le ragazze che si sono tirate i capelli", il tutto fortunatamente senza conseguenze grazie all’intervento dei presenti che attendevano il treno, intervento che aveva portato al fuggi fuggi degli studenti. Qualche ora dopo, però, ecco la seconda ‘puntata’ della vicenda. Il 17enne, evidentemente infastidito per il fatto che la situazione non fosse stata risolta, "si presentava, in compagnia di altri amici, alla porta di casa del 19enne, residente a Castel San Pietro Terme, il quale, impaurito dall’accanimento del rivale, telefonava al 112. All’arrivo di una pattuglia, alcuni giovani si dileguavano, mentre altri, tra cui il 17enne venivano identificati, permettendo così ai Carabinieri di avviare le indagini e ricostruire la vicenda", con tanto di seguenti denunce.

c.b.