Imola, 24 agosto 2021 - Urla, bottiglie rotte, danni alle vetrine e feriti. Altra notte folle dalle parti di via Nardozzi, dopo che l’altra mattina, alle prime luci dell’alba due individui si erano introdotti all’Hotel Ziò, sfondando le finestre con la base di un ombrellone. Un violento tafferuglio è scoppiato invece domenica, intorno alle 22, una litigata degenerata in violenza, cominciata – da quanto si apprende – in via Cavour e poi proseguita in Nardozzi, prima davanti alla farmacia affacciata sulla rotonda e poi fin quasi alla zona dell’ospedale vecchio.

Una litigata senza regole, che, secondo quanto raccontano le attività della zona, sarebbe persino dilagata in una sassaiola, con pietrisco prelevato da un’aiuola vicina. Il risultato? Almeno due ’buchi’ sulla vetrina di un’attività di pompe funebri, già presa di mira dai vandali qualche tempo fa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato, assieme a una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile. A finire in ospedale due uomini, pachistani, "apparentemente le vittime" riferiscono dal commissariato imolese, "aggrediti da altre due persone di origine nordafricana". Al momento gli uomini agli ordini del dirigente Michele Pascarella sono sulle loro tracce e indagano sull’accaduto.

Telecamere della zona al setaccio ora, mentra ancora si lavora sulla spaccata che ha funestato il ritorno dalle vacanze di uno dei pochi alberghi rimasti al servizio del centro storico. Attività che si dicono "preoccupate" rispetto a quanto accaduto e temono un ritorno a due estati fa, quando la sopportazione dei tanti residenti venne messa a dura prova da un folto gruppo di ragazzi molesti appartenenti a una comunità di recupero. Si lamenta "un problema", secondo i titolari "dovuto al consumo di alcol anche in tarda serata". La zona era già da tempo stata individuata dal Comune come oggetto di un futuro potenziamento del circuito di telecamere oltre che ’presidio’ per gli street tutor. Al vaglio del municipio, qualche tempo fa, un’ordinanza con restrizioni riguardo la vendita di alcolici, sospesa poi con la pandemia.

«Risulta evidente ai più, tranne agli affezionati del PD – attacca il capogruppo FdI, Nicolas Vacchi –, che Imola ha un problema serio di sicurezza, non di certo nell’ottimo lavoro svolto dalle forze dell’ordine che perennemente sono sul territorio. Piuttosto il problema è dato dalla scarsa o quasi inesistente visione politica sul tema sicurezza. Come presidente del gruppo Fratelli d’Italia – prosegue – chiedo che in sede di studio e discussione del DUP 2022 (documento unico di programmazione) ci sia spazio per un colloquio ampio fra tutte le forze politiche e le forze dell’ordine".