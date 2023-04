Imola: lavoro nero, blitz dei carabinieri: chiusi 3 ristoranti

Imola, 23 aprile 2023 – I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna, insieme ai militari del comando provinciale di Bologna, hanno eseguito nell’area metropolitana controlli per prevenire e reprimere fenomeni di lavoro nero e sfruttamento e verificare il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In 9 tra aziende e attività è stata accertata la presenza di lavoratori in nero. Sono stati adottati 8 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Elevate amministrative e penali per oltre 120. 000 euro. In un autolavaggio a Dozza il datore di lavoro è stato sanzionato e denunciato per avere impiegato un lavoratore in nero, privo di permesso di soggiorno.

Nel settore ristorazione, i carabinieri hanno chiuso tre attività a Imola e Dozza, perché erano impiegati in nero tre lavoratori (uno per ogni azienda ispezionata).