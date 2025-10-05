Ristoranti d’eccellenza. I premi dell’Accademia

Due premi per due ristoranti che fanno parte della storia della ristorazione del territorio. La delegazione castellana dell’Accademia Italiana della Cucina ha consegnato due targhe che celebrano il lavoro e la passione di due ristoranti che hanno segnato oltre mezzo secolo di cucina nel territorio. In ordine di tempo, il primo ad essere premiato è stato il ristorante Terantiga, nel cuore di Varignana. Nel locale che è ritrovo in primis proprio degli abitanti della frazione di collina, l’attività iniziò nei lontanissimi anni ’50 grazie a Rosa Piani e ai suoi fratelli giunti dal modenese. Le ricette di nonna Rosa, settant’anni dopo, tramandate alla figlia Anna, sono oggi le stesse di allora, e hanno saputo meritare il premio "Buona Cucina" dell’Accademia. Riconoscimento assegnato, come ha spiegato nel corso della serata il delegato Andrea Stanzani, "a ristoranti e trattorie che, in Italia e nel mondo, come Terantiga, si distinguono per il rispetto della tradizione culinaria e l’alta qualità". A margine della consegna, immancabilmente, una cena più che mai all’insegna della tradizione, tra lasagne, ‘strettine’ verdi al ragù, tagliata di manzo e sontuoso tris di dolci che comprendeva anche zuppa inglese e crema fritta.

Poco più di una settimana più tardi, la delegazione di Castel San Pietro – Medicina ha fatto visita nella frazione di Civichella all’omonima osteria, storico punto di riferimento per chi sale la vallata del Sillaro. Il locale, che aprì tra prima e seconda guerra mondiale, nel 1927, nella frazione di Campetto di Castel San Pietro, ‘traslocò’ alla Civichella nel 1940, e da lì non si è più spostato. Fino al 2000 proprietà della famiglia Alvisi, è passato nella mani della famiglia di Silvano Baldassarri a inizio millennio, e all’attuale titolare e oste va dato un merito indiscutibile: aver mantenuto sempre le antiche radici del locale, puntando sull’eccellenza della salumeria ‘di casa’, sulle quattro varianti di salsiccia, e sulla riscoperta di ricette della tradizione non solo emiliana ma anche ‘di vallata’. All’Osteria-salumeria Civichella è andato il Premio Botteghe Storiche ‘Alberini’ intitolato al giornalista e storico della gastronomia che è stato vice presidente d’onore dell’Accademia, un premio assegnato "a quegli esercizi che da lungo tempo, con qualità costante, offrono al pubblico prodotti di produzione propria, lavorati con ingredienti di qualità eccellente e tecniche rispettose della tradizione del territorio, del codice etico e delle norme vigenti".