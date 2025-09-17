Ristorazione e turismo. Il nuovo corso si presenta

Presentare un percorso formativo innovativo e allo stesso tempo far divertire i giovani: è l’idea alla base dell’open day organizzato dall’Its Academy Turismo Emilia-Romagna, in programma lunedì 22 settembre al centro giovanile Ca’ Vaina. Al centro della serata, il corso per ‘Responsabile digitale della ristorazione e dell’accoglienza turistica’, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, che mira a formare figure professionali capaci di coniugare ristorazione, turismo e tecnologie digitali. L’evento prenderà il via alle 17 con la presentazione del corso post-diploma, che nei prossimi due anni accoglierà fino a 25 studenti interessati a conseguire l’attestato di tecnico superiore per la gestione dei servizi di supporto agli ospiti, riconosciuto a livello nazionale e comunitario. Seguirà, alle 18, un incontro con aperitivo, durante il quale sarà possibile porre domande sul percorso di studi e sul modello formativo degli Istituti Tecnologici Superiori. A chiudere la serata, dalle 19, un dj set con Marco Regaz e Fede Cerve.

Il corso per Responsabile digitale della ristorazione e dell’accoglienza turistica forma professionisti in grado di gestire tutte le attività legate alla ristorazione e all’accoglienza, anche nel contesto della ricettività alberghiera, introducendo soluzioni innovative e sostenibili per migliorare l’esperienza dei clienti e fidelizzarli. Gli studenti impareranno a progettare l’offerta enogastronomica del locale, coordinare il personale, gestire l’organizzazione operativa dei reparti e sviluppare strategie di marketing digitale, sfruttando anche tecnologie 4.0, AI e metaverso. La formazione comprende inoltre competenze in comunicazione, promozione e organizzazione di eventi, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio.

Il percorso, approvato dalla Regione, è rivolto a giovani e adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o titoli equivalenti. La durata complessiva è di 2mila ore suddivise in due anni, di cui 800 dedicate allo stage aziendale, anche all’estero, con inizio il prossimo ottobre e termine previsto per luglio 2027. Gli Its, acronimo di Istituti tecnologici superiori, sono scuole post-diploma di alta specializzazione tecnica, nate per creare un ponte tra istruzione e mondo del lavoro, formando figure professionali strategiche per lo sviluppo economico del territorio. Per tutte le informazioni e le iscrizioni: www.itsturismoebenessere.it.