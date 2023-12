Ristori per i beni mobili. Ok all’odg di FdI, no del Pd

Il governo s’impegna a ristorare i beni mobili persi nel fango e nell’acqua dell’alluvione come cucine, mobili, elettrodomestici. Dopo settimane di polemiche e botta e risposta con la Regione, la risposta arriva da un ordine del giorno presentato alla Camera dalla deputata romagnola di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri.

Un ordine del giorno che conferma l’impegno dell’esecutivo sul ristoro dei danni "mediante meccanismi quali il credito d’imposta, il contributo forfettario o altre forme che riscontrino positivamente le istanze dei cittadini". Una misura, dunque, che toccherebbe anche quanti, nell’Imolese e nel Bolognese, hanno avuti danni dalle terribili esondazioni del maggio scorso. Peccato – osserva Buonguerrieri – "che dopo tutte le accuse e le richieste affinché si procedesse in tal senso, alla fine il Partito democratico abbia bocciato il nostro ordine del giorno".

Se, infatti, il provvedimento è passato con 198 voti di maggioranza, ben in 99 tra i banchi dell’opposizione hanno votato contro.

"Mentre noi facciamo la nostra parte per fare in modo che i cittadini abbiano tutti i risarcimenti dei danni dell’alluvione di maggio, la sinistra – tuona Buonguerrieri – mistifica e fa campagna elettorale".

Del resto, spiega la meloniana, il segno "che i beni mobili li avremmo risarciti era chiaro dal momento in cui abbiamo ammesso le perizie". A questo punto, attivata il 15 novembre la piattaforma Sfinge per chiedere i risarcimenti, non resta che capire l’entità dei rimborsi da attivare. "E a quel punto – dettaglia l’iter Buonguerrieri – saremo pronti con un’ordinanza ad hoc che coprirà la cifra necessaria per i ristori".

Non manca – nello stesso ordine del giorno – una ’stoccatina’ alla Regione Emilia-Romagna e all’esperienza del sisma del 2012, visto che – si legge nel documento – "parte dei danni subiti non sono stati risarciti e, a 11 anni e mezzo dal terremoto, ancora si è in fase di ricostruzione".

Al contrario, sostiene la Buonguerrieri, "a seguito dell’alluvione di quest’anno il governo Meloni si è immediatamente attivato stanziando 6,5 miliardi in tempi record".

ros. carb.