Ristrutturazioni nel quartiere Marconi. La Fondazione recupera 5 alloggi

Un segno di gratitudine che diventa simbolo di una collaborazione concreta e duratura a sostegno delle fragilità. È la targa scoperta l’altro pomeriggio all’ingresso dell’immobile di via Cenni 8/10, nel quartiere Marconi, dove grazie alla donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola sono stati ristrutturati cinque alloggi di edilizia residenziale pubblica, ora accessibili e pienamente fruibili da famiglie con persone con disabilità. L’intervento è parte del progetto ‘Insieme per il superamento del disagio abitativo e per la qualificazione dell’edilizia pubblica’, che ogni anno vede la Palazzo Sersanti destinare 200mila euro al Municipio. Una parte di queste risorse è stata utilizzata per integrare i fondi comunali destinati alla manutenzione e al ripristino degli alloggi Erp, con un’attenzione particolare a chi convive con disabilità. L’obiettivo: garantire il diritto alla casa anche a chi si trova in condizioni di vita complesse, in abitazioni adeguate alle loro esigenze.

Gli interventi hanno riguardato immobili già privi di barriere architettoniche o dotati di ascensori, sui quali sono poi state effettuate modifiche agli spazi interni e ai servizi igienici, per assicurare la massima autonomia possibile alle persone con disabilità. In via Cenni 8/10, nello specifico, sono stati accorpati alcuni alloggi, portando a sette il numero totale degli appartamenti riqualificati. Dal 2021, 90mila euro l’anno della donazione della Fondazione sono stati destinati proprio a questo obiettivo: facilitare l’autonomia abitativa di persone con disabilità, sia attraverso nuove assegnazioni, sia rispondendo alle mutate esigenze di famiglie già assegnatarie. Tra gli interventi significativi anche l’installazione di un ascensore nello stabile di via Noiret 2, che ha reso tutti gli appartamenti del condominio accessibili. A realizzare i lavori, Acer tramite la sua società operativa Acer Promos. Gli stessi fondi hanno consentito di effettuare anche interventi di manutenzione straordinaria su altri alloggi destinati alle graduatorie Erp.

"Senza inclusione e integrazione non si costruiscono comunità coese", le parole del sindaco Marco Panieri e dell’assessora al Welfare, Daniela Spadoni. "Continueremo a essere al fianco delle istituzioni – assicura Silvia Poli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola – per costruire una città più giusta e più vicina ai bisogni di tutti".