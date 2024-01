Ritorna ‘Corrimola’. La camminata benefica parte prima della sfilata

La delegazione imolese di Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Bologna, visto il successo delle precedenti edizioni, organizza la quinta corsa-camminata benefica non competitiva ‘CorrImola’. L’evento, che ha il patrocinio del Comune, vedrà la partecipazione del dj Paolino (Radio Bruno). L’iniziativa si terrà in Autodromo la mattina di domenica 11 febbraio (nella stessa giornata in cui al pomeriggio avrà luogo la sfilata dei Fantaveicoli di Carnevale) con partenza unica alle 10.30 dal rettilineo principale del circuito.

"Sarà l’occasione per percorrere ancora una volta, di corsa o camminando tranquillamente, i 4.909 metri del bellissimo tracciato dell’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari – spiegano le organizzatrici dell’iniziativa –, gentilmente messo a disposizione".

Non sono ammesse biciclette né monopattini; sì ai passeggini e cani al guinzaglio. Non occorre prenotazione, basterà presentarsi ai box 25 e 26 (saranno aperti per l’adesione già poco dopo le 8 del mattino) per ritirare l’adesivo Lilt necessario per la partecipazione (offerta a partire da cinque euro a persona, non richiesta per i bambini sotto i 10 anni). Al termine della camminata, i partecipanti troveranno ai box un piccolo punto di ristoro dove dissetarsi e riceveranno le mele del territorio, frutto simbolo di una sana alimentazione. La partecipazione è aperta a tutti; l’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

"La camminata fa bene alla salute e... alla prevenzione: non dimentichiamo – concludono le promotrici dell’evento – le visite ambulatoriali gratuite di prevenzione, che sono effettuate ogni anno a cura della delegazione imolese della Lilt proprio anche grazie al ricavato di questa iniziativa".