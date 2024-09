Ritorna il Barbarossa . Tre giorni a tavola. Un viaggio nel tempo con l’imperatore

Federico I di Svevia, per tutti il Barbarossa, torna camminare per le strade di Medicina da oggi fino a domenica sera. La rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco e dal municipio, giunta all’edizione numero 34, è patrocinata dalla Regione e della Città Metropolitana. Un evento che quest’anno rientra anche nel progetto di valorizzazione del territorio ‘Terre & Motori’ promosso da Con.Ami.

Un salto indietro nel tempo per rispolverare le gesta di quel sovrano che con la Bolla del 13 maggio 1155 prese l’abitato sotto la sua protezione dopo il dominio felsineo. L’inizio di un periodo davvero prospero per i medicinesi fino al successivo annullamento di tutti i benefici per volere di Papa Benedetto XIV. Così il centro storico di Medicina si calerà ancora una volta nella magica atmosfera medioevale grazie all’arrivo di duemila figuranti per ravvivare piazze e vie. Un programma ricchissimo, consultabile sul portale web del comune, con la ’Caursa dal dog e tri’, il Palio della Serpe, la Cena e il grande Corteo Imperiale da non perdere. Attese diverse migliaia di visitatori per gustare le specialità del territorio e vivere percorsi a tema tra odori e sapori dell’epoca, arte e antichi mestieri, magie e colori, giochi e musica. Ma anche giocolieri, tamburi, streghe e cantastorie per la gioia di grandi e piccini. Festa grande questa sera, dalle ore 21 in poi, attorno alla Piazza del Castello con la sfilata di dame, cavalieri, nobili, popolani, streghe, eretici ed assassini per le varie contrade. Mito e leggenda miscelati per rinverdire la storia dell’Imperatore Federico I di Svevia, guarito dalla malattia in loco con un miracoloso brodo di serpe, e festeggiamenti senza sosta durante la Notte Bianca. Con tanto di sfida d’altri tempi: gli atleti delle cinque torri della fortezza saranno impegnati nella ’Caursa dal dog e tri’ per percorrere i 198 metri previsti entro la fine dei 15 rintocchi delle ore 00.45 della torre dell’orologio.

Domani, alle ore 17, la sfilata di apertura darà il via a tantissime attività, eventi, mostre e spettacoli con il clou della Cena Imperiale e delle esibizioni in onore del Barbarossa. Un colpo d’occhio suggestivo con sputafuoco, tamburini, sbandieratori, giullari e danzatrici. Domenica 15, già di buon mattino, partirà il quinto ‘Torneo nazionale di Arco Storico itinerante’ organizzato dall’Asd Arco Club di Medicina. L’avvio di una giornata piena di occasioni d’intrattenimento che avrà il suo apice alle 17.45 con il Palio della Serpe e la conclusione poco dopo le 21.30 con il Maestoso Corteo Storico. "Il segreto del successo della manifestazione – ha detto l’assessore a turismo e cultura di Medicina, Enrico Caprara – è quello di coinvolgere quasi tutta la comunità a livello organizzativo e in termini di animazione".

Mattia Grandi