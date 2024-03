Ritorna la Sagra del Raviolo: "Ne stiamo preparando 14 quintali"

È iniziato il conto alla rovescia per l’edizione numero 99 della Sagra del Raviolo di Casalfiumanese di domenica prossima. L’evento del paese della vallata del Santerno, tra i più gettonati dal pubblico radunato in piazza Cavalli per assistere ai celebri lanci dei biscotti ripieni di mostarda dalla Torre dell’Orologio, è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del municipio locale. Una tradizione istituita nel 1925 dal podestà conte Federico Alessandretti che, in un periodo di stenti, decise di distribuire a tutti i gustosi biscotti. Un’usanza cresciuta nel tempo: dai pochi chilogrammi di ravioli preparati nelle prime edizioni ai venti quintali degli anni d’oro. Una lavorazione piuttosto articolata che, per diversi giorni, monopolizza l’intera comunità. La manodopera, infatti, si concentra nel week end prima della sagra all’interno di un laboratorio di panificazione dell’abitato. Poi, nei giorni successivi, decorazione e insacchettamento dei dolcetti nel teatro comunale. Uno splendido momento di condivisione che abbatte tutti i divari generazionali. L’istantanea, infatti, vede fianco a fianco nonni e nipoti impegnati a tenere viva la bella tradizione.

Confermato, ormai da diversi anni, il prologo dedicato ai giovani con la ‘Notte prima del Raviolo’. Sabato, dalle 18.30 in poi, spazio alle specialità distribuite nello stand gastronomico e a tanta musica con il concerto live dei Bellaprika sulla scia dei capolavori di Vasco Rossi. A seguire, luci, suoni da discoteca, ledwall con M31A Party, dj Manuel ‘Duma’ Durante, dj Rosso e Sandro Base vocalist. La domenica di festa, invece, inizierà alle 10 con la partenza della seconda edizione del ‘Raviolo Trail’ tra gara competitiva da 15 chilometri e camminata ludico-motoria da 10. Via libera anche alle bancarelle del mercato ambulante poi, mezz’ora dopo, entrerà in funzione lo stand della sagra con vino, ravioli, brulè e la vendita dei piatti artistici realizzati dalla Ceramica di Imola. Il clou nel pomeriggio con lo spettacolo musicale de ‘iBigBand’ insieme a Laura Padovani, le giostre per il divertimento dei più piccoli e il mercatino degli hobbisti in piazzetta della Solidarietà. I lanci dei ravioli dolci? Dalle 16 in poi con il consueto rituale che prevede anche alcune gettate riservate solo ai bambini. Previsto anche un parcheggio a pagamento adiacente all’area della festa.

"Tutta l’organizzazione procede per il meglio con le prime riunioni operative iniziate lo scorso ottobre – spiega il presidente della Pro Loco di Casalfiumanese, Roberto Alpi -. Pronti 26 impasti per un quantitativo totale di 14 quintali di ravioli. Tra questi anche una quintalata di biscotti ripieni di cioccolato per i lanci destinati ai bimbi". E ancora: "I nostri ravioli sono inconfondibili perché hanno una speciale chiusura a spiga – continua -. Quest’anno faremo le prove generali per la grande edizione del centenario in programma nel 2025. Proficua la comunione d’intenti con l’amministrazione comunale".

Mattia Grandi