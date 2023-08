Ritornano a casa 40 persone Alluvione, ordinanze revocate Abitazioni agibili in via Calanco

Una luce in fondo al tunnel del post alluvione a Dozza. Sono state firmate ieri dal sindaco Luca Albertazzi le revoche a due ordinanze di evacuazione e divieto di utilizzo relative a un paio di immobili residenziali ai civici 13 e 33 di via Calanco interessati da fenomeni franosi. Nel primo caso si tratta di un condominio Erp abitato da 5 nuclei familiari, per un totale di 25 persone, mentre per il secondo fabbricato privato si parla di 7 nuclei per complessive 15 persone. Vincolanti, per il rientro nelle proprie dimore degli abitanti, i dati arrivati dalle operazioni di monitoraggio e sondaggio geotecnico con inclinometro nei punti più prossimi agli smottamenti. Le letture, infatti, hanno evidenziato deformazioni minime così come non sono stati registrati danni alle strutture. Nel caso dell’immobile al civico 13, la revoca dell’ordinanza riguarda anche l’area pertinenziale ma resta esclusa la zona verde proprio a ridosso del movimento franoso. Via libera alla riapertura anche della porzione interdetta del parcheggio pubblico di Piazza Baroncini, tranne l’attinente superficie verde.

Stesso copione per l’edificio al civico 33 di via Calanco dove restano inibite le autorimesse, sia il fabbricato che il solaio di copertura utilizzato a parcheggio, e la rampa di accesso. Una zona che sarà delimitata da una recinzione semifissa per tutta la durata dell’intervento di ripristino definitivo. Il municipio di Dozza ha fatto sapere che nelle prossime settimane continueranno gli approfondimenti del quadro tecnico e geologico del borgo. "Un doveroso ringraziamento alle persone evacuate per la pazienza dimostrata in queste lunghe settimane di attesa lontane da casa – commenta il sindaco Albertazzi –. Siamo certi di aver lavorato in nome della sicurezza e del benessere dei residenti".