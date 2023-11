Ritorno al Medioevo. Sfilata in abiti antichi nel nome dei Malvezzi

Una festa medievale nel cuore di Castel Guelfo. Nel centro storico del paese emiliano fervono i preparativi per l’evento ‘C’era una volta…La moda nel castello’ in agenda il 12 novembre. Si tratta di una piacevole tradizione che torna d’attualità, dopo le fortunate edizioni del 2014, 2015 e 2016, grazie all’impegno della Pro Loco e dello staff del Gruppo Medievale Castel Guelfo.

Facendo un passo indietro fino agli anni Ottanta e Novanta, la comunità guelfese era solita omaggiare la patrona Sant’Agnese con un corteo in abiti d’epoca e l’elezione di Miss Agnese. La sfilata storica apriva o chiudeva le celebrazioni della Sagra del Vino e della Ciambella. Poi, visti i positivi consensi raccolti e i significativi flussi di pubblico, sfociò addirittura nell’ideazione di un appuntamento ad hoc. Il modo migliore per valorizzare gli splendidi abiti indossati dai figuranti, fedeli alle indicazioni degli esperti, confezionati da alcune volontarie del paese. Un patrimonio di 200 capi, che vanno da quelli più raffinati della nobiltà alle vesti minimali della plebe, conservati in un locale delle ex scuole medie sotto la custodia della Pro Loco del presidente Gianluca Fusco.

"L’intenzione è quella di riprendere questo percorso e dargli una connotazione ben definita per centrare la continuità negli anni – spiega Fusco –. Desideriamo dare risalto al grande lavoro di sartoria fatto in passato con l’obiettivo di trasformarlo in un’attrazione turistica utile alla promozione del nostro territorio e della sua storia".

Il via ai festeggiamenti sarà dato alle 11, in pieno centro, con la rievocazione storica in compagnia di due narratrici e un giullare per coinvolgere i presenti nell’epopea della famiglia Malvezzi Hercolani. Mercato d’epoca curato da Schola Hominum Burgi poi, all’ora di pranzo, il Ristoro della Corte targato Pro Loco. Nel pomeriggio, dalle 14.30, spazio alla sfilata medievale con festeggiamenti insieme alla Contrada del Ghetto di Lugo, alla Società delle Spade e agli Arcieri del Barbarossa di Medicina. Un viaggio nella memoria per rispolverare la storia. La signoria dei Malvezzi, infatti, conobbe fasi alterne: fu coinvolta nella congiura antibentivolesca del 1488 a Bologna e costretta all’esilio dopo la privazione dei feudi e della Contea di Castel Guelfo nel 1492. Nel 1507, però, Papa Giulio II, come segno di riconoscimento per la fedeltà dimostrata allo Stato Pontificio, reintegrò i Malvezzi in area guelfese destituendo Giovanni II di Bentivoglio. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 19 novembre.