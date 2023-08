Ritorno allo Stignani Prezzi in crescita Quasi 5 euro in più per gli abbonamenti

È ufficiale. Il vento di cambiamento che aleggiava già a marzo scorso si è abbattuto sul Teatro Comunale Stignani, che, in occasione della nuova e prossima stagione teatrale di prosa, cambia i prezzi d’entrata, segnando qualche aumento. I costi, infatti, indifferentemente dalla scelta tra l’abbonamento o i biglietti a singola entrata, sono cresciuti e il pubblico dovrà fare i conti con un aumento medio di 5 euro.

Il nuovo piano tariffario investe tutti i settori e l’intera platea, toccando anche gli abbonati che, per un abbonamento in platea (intero), pagheranno 225 euro. Non mancano, però, le riduzioni: gli over 65 acquisteranno il pass a 195 euro o a 165 euro per il palco centrale (l’intero, invece, costa 195), mentre per i giovani, tra i 21 e i 26 anni, l’abbonamento in platea varrà 190 euro o solo 160 scegliendo il palco centrale ridotto.

Prezzi elevati anche per la zona del palco laterale (165, 135 o 130 euro in base al compratore) e per la galleria, dove la spesa può andare da un massimo di 115 a un minimo di 85 euro. Gli under 20, invece, spenderanno 70 euro indipendentemente dal settore. Gli aumenti colpiscono anche gli associati Cral, con prezzi analoghi agli altri abbonati. 220 euro è il prezzo intero della platea, 190, invece, quello del palco centrale. In galleria, poi, si va da 110 a 85 euro (prezzo ridotto per over 65 o i giovani 21-26 anni).

Aria di cambiamento anche per chi acquisterà un singolo biglietto e deciderà di seguire uno spettacolo in particolare. Ma, attenzione, perché i costi variano in base al numero dello spettacolo in questione. Per il primo, secondo, terzo, quarto quinto e settimo spettacolo della prossima stagione di prosa, la platea oscillerà dai 30 agli 11 euro. Prezzi simili anche per il palco: per il centrale, il prezzo va da 26 a 11 euro, mentre il laterale spazia dai 22 agli undici euro. La galleria costa 15 euro, ma con la riduzione si raggiungono i 12 euro.

E per il sesto e l’ottavo spettacolo della stagione? In questo caso, la spesa cresce. Un biglietto intero in platea costerà 35 euro, con riduzioni dai 30 agli 11 euro. Stesso piano d’azione con il palco centrale, che parte da 30 euro e scende, in base al compratore, a 25,22 e 11 euro. Il palco laterale, invece, viene suddiviso in due: i posti davanti, più vicini al palco, vanno dai 25 agli 11 euro, mentre quelli dietro dai 22 agli 11. La galleria, infine, rimane invariata, presentando gli stessi prezzi degli altri spettacoli.

Ma per accedere alle riduzioni, servono dei criteri. La riduzione minima, del primo tipo, è rivolta agli over 65, ai titolari delle tessere Touring Club, YoungER Card, Carta Giovani Nazionali o Card Cultura della Città metropolitana di Bologna. La seconda riduzione, invece, è per i giovani compresi tra i 21 ai 26 anni di età. Per i giovanissimi under 20, infine, c’è la terza riduzione.

La campagna abbonamenti e quella dei biglietti, quindi, vede una crescita, più o meno, di cinque euro nei vari settori. Sulla base della nuova definizione tariffaria dei prezzi e, di conseguenza, sui costi maggiorati, l’incasso previsto è interessante, perché dovrebbe essere pari a 395mila euro.