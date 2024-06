.Rivoluzione Clai Il mercato parte in quinta

In vista della serie A2, è rivoluzione in casa Clai Imola. La prima mossa del club è stata la conferma del coach Nello Caliendo: l’artefice della promozione nella seconda categoria nazionale avrà ancora il compito di guidare la squadra. Dopo la promozione, la dirigenza ha fatto tutte le valutazione del caso mettendo insieme le scelte che saranno la spina dorsale del gruppo. E’ molto lunga la lista degli addii: dopo cinque stagioni in maglia Clai saluta la compagnia Benedetta Rizzo, un addio importante da parte di una giocatrice che ha dato tanto alla causa biancoblù. Se ne vanno anche l’opposto Rita Arcangeli, il libero Letizia Fazziani e l’esterno Sofia Lanzoni. Non saranno nel roster l’esterno Elena Missiroli, la palleggiatrice Beatrice Caffuri e la centrale Anna Casotti.

Sono tre le giocatrici confermate: si tratta di Alessia Mastrilli (libero), Sofia Migliorini (centrale) e Sofia Cavalli (palleggiatrice), dal settore giovanile è stata promossa la centrale Chiara Arcangeli (2008).

Sul fronte arrivi c’è da registrare il ritorno di Beatrice Bacchilega, la centrale aveva già giocato in Clai fino al 2020/2021 prima di approdare a Forlì e successivamente a Ravenna. Il club si è assicurata la palleggiatrice Matilde Pinarello (2004). L’ultimo acquisto in ordine temporale è l’ingaggio di Irene Mescoli, nella scorsa stagione al Giusto Spirito Rubiera. La neo biancoblù è un esterno.

All’appello mancano almeno un paio di colpi per rinforzare ancora di più il gruppo a disposizione di Nello Caliendo; il club non punterà su giocatrici straniere, ma andrà a pescare sul fronte italiano elementi che possano essere in rampa di lancio e futuribili. Questa è sempre stata la filosofia della Clai Imola, e rimarrà tale anche in questo campionato dove la società si misurerà per la prima volta con il campionato di serie A2. L’obiettivo dell’annata 2024/2025 sarà quello di centrare una salvezza tranquilla il prima possibile, ben sapendo che il secondo gradino del ranking nazionale è piuttosto impegnativo. Il club punta a giocare le partite interne al PalaRuggi: con pochi ritocchi all’impianto, utilizzare il tempio dello sport imolese non dovrebbe risultare un’impresa. In alternativa c’è la Palestra Cavina di via Boccaccio.