Rivoluzione mobilità Velox e ‘Rosso stop’, oltre quattromila multe in cinque mesi

di Enrico Agnessi

Quasi 1.600 multe dai nuovi autovelox mobili, più altre 2.600 circa collegate all’accensione di ulteriori apparecchiature ‘Rosso stop’. Il tutto nel giro di cinque mesi. Il cambio di passo voluto da Comune e Polizia locale in materia di contrasto alle infrazioni al Codice della strada, che ormai da settimane sta facendo arrabbiare gli automobilisti imolesi, fa già registrare numeri importanti.

A metterli in fila, rispondendo a un’interrogazione del consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), è lo stesso comando di via Pirandello. L’esponente di opposizione ha chiesto infatti di conoscere, da un lato, quanto multe fatte sono state staccate dai nuovi autovelox mobili lungo le vie Lughese, Bretella, Correcchio e Montanara; e dall’altro quante sono arrivate invece dai ‘Rosso stop’ attivati quest’anno in città.

Alle sollecitazioni di Vacchi ha dato quindi riscontro il comandante della Polizia locale, Daniele Brighi. E la fotografia è di quelle a colori vivissimi. Dalla data di inizio delle attività di controllo con gli autovelox mobili (29 marzo, ma sulla Bretella sono arrivati solo un paio di mesi dopo), le colonnine arancioni hanno infatti accertato complessivamente 1.582 violazioni lungo quattro tra le principali strade della città.

Per quanto riguarda invece i nuovi ‘Rosso stop’, arrivati a Imola grazie a un progetto di Area Blu approvato dalla Giunta che ha dato il via libera a una ulteriore postazione all’incrocio tra le vie Marconi-Vittorio Veneto e all’utilizzo di apparecchiature in grado di sanzionare anche di notte, dal 1° maggio a oggi le multe fatte sono state 2.660.

"Tali dati sono preoccupanti – protesta Vacchi –. Si tratta di oltre 4.242 sanzioni amministrative, con numeri aggiornati ai primi giorni di agosto. La situazione sta diventando pesante. Sembra come esserci stato un inspiegabile cambio di passo dell’amministrazione comunale e della polizia locale, con migliaia di sanzioni elevate. Non è che secondo qualcuno l’incasso dalle multe sia poco?".

Nel mirino del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale finisce dunque il sindaco Marco Panieri. "È così preoccupato di riscuotere consensi elettorali, sta forse iniziando a preoccuparsi di far quadrare le casse comunali, riscuotendo dai cittadini?", domanda provocatoriamente Vacchi. "Questo non va bene – prosegue l’esponente di opposizione – e ci si deve chiedere, in seno ad una discussione esclusivamente politica, se elevare così tante sanzioni sia un modo per fare rispettare oggettivamente il Codice della strada oppure sia solo un modo per battere cassa a danno dei contribuenti. Mi chiedo perché – conclude quindi l’esponente di opposizione – il sindaco non si renda conto che questi nuovi sistemi, che dovrebbero essere una garanzia di sicurezza, rischino di diventare utili solo ad andare a metter le mani in tasca agli imolesi".