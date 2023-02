Rivoluzione semafori Multe anche di notte Via libera della Giunta al piano di Area Blu

di Enrico Agnessi

Nonostante qualche ritardo sulla tabella di marcia, l’avvio del nuovo corso in materia di controllo delle infrazioni semaforiche in città fa un ulteriore passo in avanti. E dunque si avvicina il momento, atteso in origine all’inizio di quest’anno, in cui anche di notte scatteranno le multe automatiche agli automobilisti imprudenti, frettolosi o magari semplicemente distratti. La Giunta ha dato infatti il proprio via libera al progetto tecnico-esecutivo per la sostituzione e la revisione dei ‘Rosso stop’ cittadini.

Il piano, varato la scorsa estate da Area Blu, prevede due novità. La prima è l’ormai nota attivazione di una nuova postazione sanzionatoria all’incrocio tra le vie Marconi e Vittorio Veneto. La seconda riguarda invece l’accensione di sette telecamere ‘a palo’ in grado di far scattare le multe anche nelle ore serali e notturne al contrario di quelle attuali collocate all’interno di armadi blindati. Dove saranno? Tra le vie PisacaneSanterno (2); EmiliaGualandi (1); MarconiPambera (2); ResistenzaCampanella (1); D’AgostinoD’Acquisto (1).

Gli interventi verranno realizzati dalla società in house del Comune. I lavori di installazione e manutenzione dei dispositivi sono stati affidati a una ditta lombarda, che ha offerto un ribasso di quasi il 20% sull’importo a base di gara. Si tratta di un contratto valido quattro anni per una cifra complessiva di oltre 218mila euro più Iva.

"Il progetto di riqualificazione degli impianti per il controllo delle infrazioni semaforiche risponde all’obiettivo di aggiornare tale sistema al fine di migliorare la sicurezza stradale degli incroci presidiati – si legge nella delibera di Giunta che dà il via libera all’operazione –. La proposta elaborata consente di utilizzare apparecchiature tecnologicamente avanzate, superando il problema dell’obsolescenza di alcuni impianti attualmente utilizzati".

Al momento in città sono presenti 16 postazioni di controllo dei semafori, di cui 12 attive, distribuite su 9 incroci (oltre a una postazione completa non ancora autorizzata), funzionanti solo di giorno in quanto non dotate di flash. Ecco l’elenco completo: ResistenzaCampanella (1); PisacaneSanterno (2); D’AgostinoSaffi (2 + 1 non attiva); EmiliaGualandi (2); MarconiPambera (2); D’AgostinoD’Acquisto (1); I MaggioDi Vittorio (1 non attiva); DantePirandello (2); MontanaraPratella (2 non attive); ResistenzaCartesio (1 non autorizzata).

Nel corso degli anni, le sanzioni elevate dallo schema di cui sopra si sono drasticamente ridotte. Secondo quanto ricostruisce Area Blu nella relazione che accompagna il progetto, da un alto c’è stato infatti un "fisiologico calo dovuto al maggior rispetto delle norme del Codice della strada (e alla conoscenza delle postazioni di controllo) da parte dei cittadini del territorio imolese". Dall’altro, sempre secondo la ricostruzione della Spa, i vecchi apparati "stanno evidenziando problematiche tecniche sempre più frequenti".

La tabella di marcia stilata in estate prevedeva, una volta espletata la gara per realizzare le infrastrutture, due mesi di lavori più uno di collaudi. Probabile a questo punto che il nuovo corso in materia di semafori parta entro la metà di quest’anno.