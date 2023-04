Rivoluzione semafori Nuovi ‘Rosso stop’, si parte a metà aprile Sanzioni anche di notte

Partirà entro metà aprile l’attesa rivoluzione in materia di semafori cittadini. Lo ha annunciato ieri il Comune. In queste settimane, Area Blu sta infatti sostituendo i vecchi impianti del ‘Rosso stop’ con apparecchiature di ultima generazione, dotate di un radar in grado di individuare i veicoli che attraversano i principali incroci del centro abitato anche quando non sarebbe consentito. Si tratta di telecamere ‘a palo’, in grado di far scattare le multe anche nelle ore serali e notturne, al contrario degli attuali occhi elettronici all’interno di armadi blindati.

L’intervento riguarda, come ormai noto, nove postazioni semaforiche lungo alcune tra le più importanti vie imolesi. Nello specifico, si tratta di quelle agli incroci Pisacane-Santerno (entrambe le direzioni); Emilia-Gualandi (direzione Forlì); Marconi -Pambera (entrambe le direzioni); Resistenza-Campanella (direzione Bologna); D’Agostino-D’Acquisto (direzione Ferrara). Poi ci sono i due impianti per rilevare le infrazioni installati ex novo all’incrocio Marconi-Vittorio Veneto (entrambe le direzioni).

"Tali nuove apparecchiature rappresentano un salto di qualità nella tutela della sicurezza stradale – sottolineano dal Comune –, perché sono in grado di operare con qualsiasi condizione meteorologica, anche in orario notturno, per prevenire e reprimere comportamenti gravi, quali appunto l’attraversamento dell’incrocio con semaforo rosso, che rischiano di provocare incidenti stradali. Inoltre, rispetto al sistema precedente, che effettuava due foto del veicolo, la prima al superamento della linea di arresto e la seconda all’attraversamento dell’incrocio, questi nuovi strumenti riprendono l’intero percorso del veicolo, tramite telecamera digitale, mettendo a disposizione della Polizia locale un filmato che permette di identificare il veicolo ed estrarre i fotogrammi più significativi".

Cominciati nei giorni scorsi, i lavori di sostituzione degli impianti verranno completati, dopo la fase di taratura del sistema, indicativamente verso la metà del mese di aprile. L’investimento per questi lavori, comprensivi di installazione e manutenzione per quattro anni, prevede un importo complessivo di circa 200mila euro a carico di Area Blu.

Era stata proprio la società controllata dal Comune a sottoporre, la scorsa estate, un piano di revisione del sistema dei semafori in città al Municipio. A febbraio era dunque arrivato il via libera della Giunta al progetto tecnico-esecutivo per la sostituzione dei ‘Rosso stop’. "Il progetto di riqualificazione degli impianti per il controllo delle infrazioni semaforiche risponde all’obiettivo di aggiornare tale sistema al fine di migliorare la sicurezza stradale degli incroci presidiati – si legge nella delibera di Giunta che ha dato il via libera all’operazione –. La proposta elaborata consente di utilizzare apparecchiature tecnologicamente avanzate, superando il problema dell’obsolescenza di alcuni impianti attualmente utilizzati".