Rivoluzione viabilità, ecco le strade chiuse

Viabilità rivoluzionata, in zona Autodromo e nell’area della stazione, per il Gp di F1 del fine settimana. Al di là delle consuete chiusure e limitazioni lungo l’asse viale Pirandello/viale Dante/via Graziadei, tra le altre modifiche più rilevanti c’è da segnalare il divieto di transito, che scatterà dalle 7 di venerdì per restare in vigore fino alle 22 di domenica, nel tratto di via Tiro a segno compreso fra l’ingresso al poligono di tiro (civici 13/15) e la rotatoria Cappelli / Codrignano.

Negli stessi giorni e orari, in via Quarantini sarà in vigore il senso unico di circolazione da via Tiro a Segno in direzione via Santa Lucia per i soli veicoli autorizzati al transito. Le modifiche alla circolazione non riguardano però solo la zona circuito. Sabato e domenica, dalle 9 alle 22, scatterà infatti il divieto di sosta (e di transito dalle 12 alle 21) nell’area della stazione. E in particolare in viale Andrea Costa, nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Marconi e piazzale Marabini.

Ci sono poi numerose aree destinate alla sosta a pagamento di quanti arrivano in città per assistere al Gp. Tra queste, da segnalare quella all’Osservanza e (novità di quest’anno) al mercato ortofrutticolo di viale Rivalta. Infine, sono possibili ulteriori limitazioni e modifiche temporanee alla circolazione per consentire che le operazioni di afflusso e deflusso dal circuito si svolgano in maniera regolare.

In tema di ordine pubblico, ecco il consueto divieto di commercio ambulante. Esclusi ovviamente i venditori del mercato trisettimanale che, per quanto riguardapiazza Matteotti, giovedì verrà fatto traslocare tra viale Dante Alighieri e piazzale Ragazzi del ’99 e sabato in piazza Bianconcini.