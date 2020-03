Casalfiumanese (Bologna), 10 marzo 2020 - Sull’asfalto della Montanara c’è una scarpa da tennis di colore grigio. Poco più in là, una grossa moto in mille pezzi. E’ il triste scenario di un incidente che non ha lasciato scampo a Roberto Geminiani, un centauro morto nel primo pomeriggio di ieri a soli due chilometri da Castel Del Rio. Non è chiara al momento la vera dinamica dei fatti, ma secondo le prime ricostruzioni l’uomo di 51 anni, dopo aver perso il controllo della Bmw di grossa cilindrata che stava guidando in direzione di Imola, sarebbe andato a sbattere contro il guard rail a lato della strada.

A quel punto, in seguito al violentissimo impatto, disarcionato dalla motocicletta, è volato nella scarpata sottostante, dove ha trovato la morte. Il pauroso schianto dalle tragiche conseguenze è avvenuto in località Carseggio, proprio al confine fra il territorio Casalfiumanese e del comune alidosiano intorno alle 14. In un primo momento sembrava che il cinquantunenne se la fosse cavata, tanto che sul posto è arrivato anche l’elicottero del 118 per facilitare il recupero in una posizione non troppo agevole da raggiungere dal personale medico.

Geminiani invece – da subito gravissimo – ha smesso di respirare a metà di quella scarpata a lato della Montanara. Una ‘riva’ che costeggia il rio di Carseggio, nei pressi dei lavori per la costruzione della nuova ciclabile del Santerno. Grande appassionato delle due ruote, il centauro era residente nel comune di Borgo Tossignano da lungo tempo. Quella strada probabilmente nella sua vita l’avrà percorsa centinaia di volte, e l’ultimo viaggio, quello di ieri pomeriggio in direzione di Imola gli è stato purtroppo fatale. Lascia i due fratelli: uno più grande di nome Bruno e uno più piccolo di nome Gianni oltre alle madre. Di mestiere faceva il ceramista, da quanto si dice, un po’ tutti lo conoscevano nel suo paese come una persona tranquilla e un po’ solitaria. Spetterà ora ai carabinieri di Casale – che si sono occupati di effettuare i rilievi – fare chiarezza sulla dinamica dei fatti avvenuti ieri pomeriggio: l’ipotesi è quella che i cinquantunenne abbia fatto tutto da solo. Presente anche una pattuglia della polizia locale a regolare il traffico lungo la via di comunicazione che attraversa tutta la Vallata.