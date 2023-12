Roberto Mercardini sul palco in ‘Fuoco nero su fuoco bianco’

Serata speciale sabato al Cassero Teatro Comunale di Castel San Pietro Terme. Applauditissimo nella scorsa stagione teatrale e nella rassegna estiva al Giardino degli Angeli, torna Roberto Mercadini con ‘Fuoco nero su fuoco bianco’, il nuovo spettacolo inserito nella rassegna

“Teatro per tutti”, organizzata dalla Bottega del Buonumore con la direzione artistica di Davide Dalfiume.

Lo spettacolo, definito ‘racconto tentacolare dalla Bibbia ebraica’, è scritto e diretto dallo stessoRoberto Mercadini e prodotto da Sillaba.

Info. Biglietto unico 15 euro. Per informazioni e prenotazioni: dalle 17 alle 19 tel. 0542 43273 oppure cell. 353 4045498 o via mail a: teatrocasserocspt@libero.it. La biglietteria sarà aperta solo sabato dalle 18 alle 21. I biglietti prenotati telefonicamente non ritirati entro le ore 20 della giornata di spettacolo saranno rimessi in vendita.