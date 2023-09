Rocca Cinema fa il pieno: 12.000 spettatori

Bilancio positivo per l’edizione 2023 di ‘Rocca Cinema’. Iniziata con una serata d’apertura molto partecipata, che portava sul grande schermo ‘Rapito’ (ultimo film di Marco Bellocchio) e chiusa con tre sold-out per il record d’incassi ‘Barbie’ (nella foto, l’attrice Margot Robbie), la rassegna estiva nel cortile del monumento simbolo della città si conferma un grande successo.

I numeri finali dell’appuntamento con i film sotto le stelle, promosso dalla società di promozione e produzione cinematografica Start Cinema in collaborazione con il Comune, hanno infatti "superato ogni aspettativa". Lo dicono gli stessi organizzatori, secondo i quali i tempi del Covid e post-pandemia, tra mascherine e posti in platea dimezzati a causa del distanziamento sociale, "fortunatamente appaiono lontani e ormai superati".

Sono state infatti tantissime le persone che, da giugno a settembre, hanno scelto di vivere il cinema all’aperto. E un particolare riconoscimento va dato certo anche ai grandi titoli in programmazione. Con circa 12mila presenze complessive e una media di spettatori tra le più alte dell’Emilia-Romagna, con oltre 182 presenze a sera, la rassegna si riconciliazio con il passato. Si torna con la mente al 2019, vale a dire all’epoca pre-Covid.

"Non sono solo i sold out a rincuorarci - spiega Franco Calandrini, direttore artistico della rassegna e tra i fondatori di Start Cinema -. Tutti gli appuntamenti di ‘Accadde domani’, destinati ad avvicinare il pubblico a coloro che i film li realizzano, sono stati molto apprezzati, così come i film destinati ai bambini e a una fascia di pubblico più matura".

Tanta voglia di tornare al cinema e vivere le emozioni che solo una sala cinematografica sa regalare, se poi allestita all’aperto e in uno dei posti più affascinanti della città, l’offerta è ancora più sensoriale e magica. Film di largo respiro, divertenti e adatti a tutti hanno reso ancora più speciale le serate trascorse alla Rocca di Imola, quando a fare da splendida cornice a un bel film basta un cielo stellato.

"Siamo molto soddisfatti – ribadisce Calandrini –. I risultati di questa edizione ci spronano ad andare avanti in questo settore che ci appassiona sempre tantissimo. Anche senza la partecipazione tra gli ospiti di ospiti di caratura nazionale, che hanno preferito altre ribalta, ma che, confidando sulla forza dei nostri numeri, contiamo di avere i prossimi anni, gli spettatori hanno riempito la Rocca. Questo – conclude il direttore artistico di ‘Rocca cinema’ - è frutto dei grandi titoli usciti al cinema, che hanno suscitato interesse nel pubblico. Un pubblico, tuttavia, che sente anche il bisogno di emozionarsi ancora e sceglie il cinema, riconoscendo il suo valore umano".