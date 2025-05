Rocca, Ferrari e Rivazza. Ecco il poster del Gp: "Qui il cuore pulsante della Motor Valley"

La passione in un’immagine. A due settimane dal ritorno delle monoposto sul circuito, svelato ieri mattina il poster del Gran premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Un disegno bello e finalmente carico di rimandi alla realtà locale. E che ci si augura non sia l’ultimo di questo secondo atto, iniziato nel 2020, della storia di Imola con il Circus.

L’immagine, presentata ai media da Aci Sport, è stata realizzata dall’artista Elisa Lanconelli (già illustratrice del Baccanale, del rilancio dell’Osservanza e di vari eventi dell’Autodromo) in collaborazione con il Comune.

Ci sono tre monoposto affiancate a dar vita al tricolore (in testa il Rosso della Ferrari), che sfrecciano lasciandosi dietro la Rocca sforzesca e una delle curve del circuito. In alto, i volti di tre tra i protagonisti più attesi dell’evento di scena dal 16 al 18 maggio: Lewis Hamilton della Ferrari; il suo erede alla Mercedes, il giovanissimo bolognese Andrea Kimi Antonelli; e Lando Norris (McLaren) tra i più seri candidati al titolo iridato di quest’anno. E poi lo slogan ‘Motor Valley beating heart’, riferito a Imola, che tra due fine settimana diventerà appunto il ‘Cuore pulsante della Motor Valley’. Infine, accanto al volto di un pilota nascosto da un casco rosso (è Charles Leclerc?), la tradizionale coreografia di bandiere del Cavallino rampante alla Rivazza, la ‘collina della passione’.

"La grafica sintetizza alcuni degli elementi fondanti l’eccellenza italiana: la storia, la cultura e la passione di una delle regioni più innovative e dinamiche del nostro Paese – spiega il generale Tullio del Sette, commissario straordinario dell’Automobile Club d’Italia –. Tre monoposto le cui livree, affiancate, danno vita al tricolore, e i volti di alcuni tra i piloti più attesi in griglia di partenza, tra i quali il nostro Andrea Kimi Antonelli. Il driver bolognese, nato nel vivaio dell’Automobile Club d’Italia che, in quanto Federazione italiana del motorsport, ha tra i suoi scopi principali proprio quello di promuovere la crescita dei giovani talenti di casa nostra, pur essendo ancora all’inizio della propria avventura in Formula 1, sta ottenendo risultati davvero lusinghieri. Legata al nome di Imola, però c’è anche la leggenda di Enzo Ferrari: le monoposto del Cavallino, infatti, sono uno tra i più formidabili veicoli promozionali per il nostro Paese".