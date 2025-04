Rocca, fine lavori a inizio 2026 : "Progetto complesso e articolato"

È prevista a inizio 2026 la conclusione dei lavori di riqualificazione alla Rocca Sforzesca. Lo conferma il Comune, dopo che ieri mattina il sindaco Marco Panieri ha effettuato un sopralluogo al cantiere finanziato in buona parte con fondi Pnrr. Accompagnato dai tecnici del Municipio, di Area Blu e dell’azienda incaricata dell’intervento, il primo cittadino ha verificato lo stato di avanzamento, i tempi e le modalità di svolgimento delle opere.

"Il sopralluogo ha rappresentato un momento di approfondimento utile per fare il punto sull’andamento di un progetto complesso e articolato, che punta a restituire alla comunità una Rocca più accessibile, sicura e valorizzata", riferiscono dal Municipio. E ancora: "Da quando l’attuale Amministrazione si è insediata, ha individuato la Rocca Sforzesca come una priorità, con la convinzione che sia un contenitore culturale con enormi potenzialità, oltre ad essere il simbolo della città. Per aumentare l’offerta per cittadini e turisti e per potenziare le attività culturali, didattiche, ricreative e sportive, oltre al decoro urbano e ambientale di tutta l’area della Rocca, erano necessari, oltre alle idee che stiamo mettendo in campo, importanti investimenti".

Nel dettaglio, il progetto che si sta realizzando prevede la riqualificazione delle aree esterne, dei cortili e degli spazi interni, il rifacimento del tetto, il restauro dei camminamenti superiori e di parte delle murature esterne. Il tutto con un investimento complessivo di 5,2 milioni di euro, di cui 4,22 milioni finanziati con risorse Pnrr e 980mila euro dal Comune. L’ultimo restauro della fortezza, prima di quello in corso, risaliva agli anni Settanta. Ormai mezzo secolo fa. Le operazioni di riqualificazione hanno costretto il Comune ad annullare, lo scorso inverno, il tradizionale spettacolo pirotecnico di Capodanno, spostando i festeggiamenti (senza fuochi) in piazza Matteotti. Ed è possibile che tale soluzione venga riproposta anche per la fine del 2025. Nessun problema invece, almeno la scorsa estate, per l’altrettanto consueta rassegna cinematografica sotto le stelle.

"La nuova Rocca Sforzesca sarà accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità, e offrirà spazi adeguati, riqualificati, pensati per ospitare eventi, potenziare le attività e aumentare la capienza – assicurano nel frattempo dal Municipio –. Sarà un cuore pulsante di cultura, aperto alla città e al mondo, da vivere ogni giorno".