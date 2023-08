Rocca di Imola, lavori per 4 milioni: si parte in autunno

Imola, 4 agosto 2023 – Entra nel vivo l’atteso progetto di riqualificazione della Rocca sforzesca con i fondi del Pnrr. Area Blu ha infatti affidato i lavori di rilancio (compresa la loro progettazione definitiva ed esecutiva) del monumento simbolo della città. L’appalto se lo è aggiudicato la Cims di Borgo Tossignano, che ha presentato agli uffici della Spa di via Mentana la migliore offerta dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo: 3,5 milioni più Iva, con un ribasso del 6,5% sulla base di gara.

In particolare, la commissione ha premiato "professionalità e adeguatezza" della proposta. E ha apprezzato nel dettaglio alcuni "sub elementi" quali: "metodologia di approccio di restauro conservativo adottato e pertinenza quanto a tipologia, periodo storico e importanza storico monumentale"; "qualità della progettazione riguardo all’inserimento nel contesto"; "miglioramento della coerenza di linguaggio e della compatibilità con il bene di alcune opere"; "miglioramento della ricettività e accoglienza". Dodici le aziende invitate a partecipare, ma solo due quelle che alla fine hanno deciso di formalizzare la richiesta di entrare nella contesa.

Lavori dell’Osservanza a parte, quello relativo alla Rocca sforzesca è il cantiere comunale più importante che verrà aperto in città nei prossimi mesi. L’ultimo restauro della fortezza risale infatti agli anni Settanta. Ormai mezzo secolo fa. Previsti 70 giorni per la progettazione dell’intervento e 600 per la sua realizzazione. Facile dunque pronosticare un avvio dei cantieri in autunno, in linea con il crono-programma presentato nei mesi scorsi dal Comune nel rispetto delle scadenze sempre piuttosto stringenti del Pnrr.

Sul tavolo ci 4,2 milioni di fondi europei più 800mila euro messi a disposizione da Comune e privati (Art bonus). E anche il Governo è intervenuto di recente ritoccando l’importo a disposizione, a fronte dell’aumento dei prezzi delle materie prime, di alcune decine di migliaia di euro.

Nel dettaglio, le operazioni riguarderanno ‘Restauro, risanamento conservativo, recupero e adeguamenti normativi’ della Rocca sforzesca. I cantieri interesseranno la riqualificazione delle aree esterne, dei cortili e degli spazi interni. Previsto inoltre il rifacimento del tetto, il restauro dei camminamenti superiori e delle murature esterne.

In attesa che si intervenga il prossimo anno anche sull’illuminazione del monumento (è previsto da un altro maxi-progetto che il Comune ha affidato a Hera e Cims), nelle scorse settimane il Municipio ha investito anche sul fronte della multimedialità. I musei civici hanno infatti aperto al pubblico una nuova sala all’ingresso della Rocca dove i visitatori hanno la possibilità di ripercorrerne la storia attraverso la proiezione di un filmato che racconta le varie fasi della sua evoluzione, dalla fondazione ai giorni nostri, realizzato con le più moderne tecniche di ricostruzione in 3D e di ripresa tramite droni.

Frutto di un lungo lavoro che ha coinvolto diverse professionalità specializzate non solo nella modellazione digitale, ma anche nell’indagine storica, architettonica e archeologica, nella regia e nello storytelling, il nuovo video ricostruttivo della Rocca è stato curato da Diego Galizzi, direttore dei musei imolesi, con il contributo di Laura Mazzini del servizio musei, di Andrea Vanni Desideri e di Silvia Leporatti. La parte dell’animazione 3D e di video editing è stata svolta invece da Andrea Lippi della ditta Digitalismi di Empoli.