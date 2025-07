Rogo alla Brini, allentate le misure precauzionali

A dieci giorni di distanza dall’incendio che si è sviluppato all’azienda Brini in via Colombarone 21 a Mordano, il Comune di Imola ha emesso una nuova ordinanza che modifica parzialmente le misure precauzionali introdotte con il provvedimento urgente del 21 giugno.

Le fiamme, ormai domate, hanno lasciato sul terreno solo piccoli cumuli ancora oggetto di movimentazione da parte dei vigili del fuoco. Così, in seguito a un nuovo confronto con l’Ausl, l’amministrazione ha deciso di revocare alcune limitazioni introdotte nei giorni immediatamente successivi all’incendio, pur mantenendo in vigore quelle ritenute ancora necessarie a tutela della salute pubblica.

In particolare, decadono le indicazioni di tenere chiuse porte e finestre, di evitare attività all’aperto e di non stendere biancheria fuori casa. Rimangono invece in vigore – e fino a nuova comunicazione – tre divieti: il pascolo e il razzolamento di animali da cortile; l’utilizzo di foraggi e cereali raccolti nell’area interessata dall’incendio per l’alimentazione animale; il consumo di prodotti coltivati in loco, consentito solo dopo un accurato lavaggio con acqua, strofinatura e, dove possibile, la rimozione del rivestimento (sbucciatura o spellatura), con particolare attenzione per soggetti vulnerabili come bambini, donne in gravidanza e in allattamento.

L’ordinanza, firmata dal sindaco Marco Panieri, riguarda tutti i residenti nella fascia di un chilometro dall’azienda coinvolta e invita i cittadini ad evitare l’avvicinamento all’area colpita dalle fiamme, se non per motivi urgenti e indispensabili. Ausl e Arpae stanno completando in queste ore le analisi su acqua, aria e suolo, necessarie per valutare l’eventuale permanenza di sostanze inquinanti depositatesi a seguito dell’incendio. Solo a conclusione di questi accertamenti si potrà valutare un eventuale ritorno alla normalità.

Chi non rispetterà le disposizioni contenute nell’ordinanza sarà soggetto a sanzioni amministrative, come previsto dalla normativa vigente.