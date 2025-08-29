Roi boccia la Giunta: "Non risultano progetti"

I lavori post-alluvione finiscono, ancora una volta, nel mirino di Ezio Roi (foto). Il consigliere comunale del M5s, nei panni di presidente dell’associazione civica ‘Uniti possiamo’, torna a puntare il dito su quanto accade nell’area verde Teresa Gullace in via della Resistenza, destinata ad accogliere i materiali prelevati dal Santerno. "Il progetto è livellare tutto, utilizzando il terreno sterile del fiume che non si sa dove mettere, sfruttando la depressione e ‘chiudendo il buco’ – protesta l’esponente di opposizione –. Oltre alle parole, non risultano stanziamenti e progetti per ripristinare l’area verde, devastandone quindi solamente una già esistente e fruita dai cittadini". Tornando invece alle operazioni in corso sul Lungofiume, e alla promessa del Comune di piantare alberi già ‘grandi’ in sostituzione di quelli abbattuti durante i lavori di messa in sicurezza, "tutti sanno che è difficile attecchiscano – afferma Roi – mentre i piccoli alberelli dovrebbero essere messi a centinaia per compensare i servizi ecosistemici di uno solo di quelli abbattuti". Insomma, la bocciatura all’operato della Giunta è totale. "Molti esperti affermano che uno dei problemi dei fiumi oggi è che sono stati canalizzati e cementificati, trasformati in condotte forzate e quindi devono essere rinaturalizzati e allargati per essere meno pericolosi e questo per larghi tratti e con specifici modelli idraulici – ricostruisce Roi –. Invece che si fa a Imola? Si trasforma un tratto di fiume in un canale artificiale con grandi pietroni, creando sicuri problemi a monte e a valle, ma in modo certamente efficace per mettere in sicurezza il nostro caro Autodromo". Infine, l’esponente di opposizione torna a chiedere attenzione al tema della trasparenza. "Chi ha visto i progetti? I cittadini sono stato informati? – incalza Roi –. No, tutto segreto tranne i ‘soliti’ affidatari e in corso di definizione. Così assisteremo a ulteriori ‘meraviglie’ ai nostri danni e con i nostri soldi".