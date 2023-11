Roi (Cinque stelle) chiede il video dell’incontro

Il completamento della Bretella continua ad animare il dibattito politico. E a far discutere maggioranza e opposizione. Ezio Roi (M5s) chiede al Comune di rendere disponibile online la registrazione dell’incontro pubblico, dedicato appunto al progetto relativo all’ultimo tratto dell’asse attrezzato, andato in scena un paio di settimane fa al centro sociale La Tozzona.

"Abbiamo notato che la serata è stata registrata dagli organizzatori e confidavamo sulla possibilità di rivedere quanto emerso nell’incontro in modo da valutare al meglio tutto quanto detto, comprese alcune interessanti osservazioni suggerite dai cittadini – sottolinea Roi –. Il rilievo del tema, tenuto conto dei costi importanti della infrastruttura e considerato il forte impatto che avrà sia sulla viabilità imolese che sulla salute pubblica, esige la massima trasparenza e pretende che tutti i passaggi avvengano nel segno della massima democrazia".

Dalle file della maggioranza, Filippo Samachini (Sinistra imolese) contesta invece le obiezioni sollevate da parte dell’opposizione e dal comitato Agorà Montericco (quest’ultimo ha chiesto un referendum cittadino sul progetto) definendole "del tutto inadeguate. Primo, il comitato non può sempre arrogarsi il diritto di essere l’unico rappresentate degli abitanti della Pedagna – manda a dire Samachini –. Secondo, è bizzarro il concetto per il quale il coinvolgimento dei cittadini è valido solo quando è contrario alle decisioni dell’amministrazione, e viceversa viene disconosciuto o ritenuto non sufficiente quando le proposte dell’amministrazione vengono accolte positivamente".