Roi (M5s) contro il progetto: "Operazione priva di senso"

"Siamo fortemente contrari a queste operazioni, tanto più in quanto collegate a chi vende armi per lucro e non certo per ‘difesa’". Ezio Roi, consigliere comunale del M5s, boccia così il progetto per il recupero della fibra di carbonio previsto dall’accordo tra Hera e Leonardo (azienda di Stato) e che avrà come fulcro l’impianto in corso di realizzazione in via Casalegno.

"Ci dicono che sarà per l’aeronautica civile, ma questa cosa assomiglia alle dichiarazioni sul conferimento di rifiuti solo locali alla discarica Tre Monti", conclude Roi.