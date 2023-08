Roi sferza la Sangiorgi e Panieri "Vanificate le attese dei cittadini"

Un colpo all’ex sindaca, un altro all’attuale primo cittadino. Ezio Roi (M5s), già assessore durante le fasi iniziali dello scorso mandato amministrativo e oggi consigliere comunale di opposizione, commenta così il botta e risposta Sangiorgi-Panieri del quale abbiamo dato conto su queste pagine nei giorni scorsi.

"Ovviamente nessuno di noi ripeterebbe l’esperienza del 2018, in cui avevamo riposto tante speranze e tanta voglia di migliorare le cose, perché non è certamente stata un’esperienza all’altezza né delle nostre aspettative né di quelle dei cittadini, e soprattutto, dei nostri ideali", è la premessa di Roi.

Tuttavia, "non è in quei 18 mesi che si è giocato il destino della città dopo 70 anni di sostanziale monocolore", prosegue il consigliere M5s. E aggiunge: "Lungi da noi difendere la Sangiorgi, ma la chiusura della discarica era stata deliberata da quella amministrazione, il rifacimento di viale Andrea Costa lo stesso: è facile adesso, senza contraddittorio, provare a mettere la bandierina sulle decisioni altrui, usando per i propri fini propagandistici una esperienza finita male per colpa di qualcuno e nonostante l’impegno, le competenze e i meriti messi in gioco da tanti". In altre parole, "dagli errori, chi è in buona fede impara – conclude Roi –. E non è detto si ripetano in eterno. Chi invece intende strumentalizzarli per continuare a mantenere un consolidato sistema di potere, non è detto che ne tragga davvero beneficio".