Romano Cenni e Marco Pantani, le gigantografie salutano la corsa

Due grandi foto di Romano Cenni con Marco Pantani salutano l’arrivo del Tour de France in Romagna accanto alla celebre ’biglia’ del Pirata di fronte alla Central Tower, ex Mercatone Uno. "Più di vent’anni sono passati, ma tutto è ancora vivo nel cuore dell’Italia, che si fermava ogni giorno per soffrire con Pantani sui pedali e per esplodere di gioia alla fuga e al traguardo – racconta Micaela Cenni, figlia del patron Romano e oggi alla guida del gruppo Grb, la holding che controlla quella che, una volta, era la torre della Mercatone Uno –, Possiamo dirlo con certezza da questa torre dove il Memorial a lui dedicato è, ormai, meta continua di appassionati di ciclismo, di coloro che hanno vissuto quegli anni e di coloro che le epiche imprese le hanno solo sentite narrare".

Da qui la scelta di portare sulle strade del Tour camion vela con la gigantografia di Romano Cenni e del Pirata: "Domenica (domani, ndr), come ai bei tempi, la nostra famiglia sarà sulle strade del Tour e alle nostre realtà della Center Tower e del Mercatone Germanvox ad accogliere e applaudire i corridori".