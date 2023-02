Romanzi e poesie, boom di presentazioni

Riprendono numerose, anche per il mese di febbraio, le presentazioni in biblioteca. Romanzi storici, raccolte di poesie, saggi e tanto altro. Tutti appuntamenti a ingresso gratuito.

Si parte domani alle 10.30 con la presentazione del libro di Renato Sasdelli ‘Quei matti di antifascisti - Cinquantatré storie di sovversivi finiti in manicomio durante il fascismo (Pendragon, 2022)’. Sono le storie di bolognesi sovversivi, veri o temuti dal regime, finiti in manicomio per le loro idee. Storie di anarchici schedati o di militanti antifascisti, di ex ragazzi del ‘99 contrari all’alleanza con chi fu nemico nella Grande Guerra. O di individui in contrasto col regime, di chi ha cantato un inno socialista oppure gridato all’osteria contro il fascismo e il suo capo. Dialogano con l’autore Fulvio Andalò, direttivo Anpi di Imola, e Massimo Ortalli, archivio storico della Federazione anarchica italiana.

Martedì 7 febbraio alle 20.30 spazio invece alla presentazione del libro di Nicola De Vita ‘Il regno di Romolo’ (La Mandragora, 2022). Dialoga con l’autore Andrea Pagani, narratore e saggista.

Non mancano poi gli incontri e i laboratori per i bambini a Casa Piani. Sabato 11 febbraio alle 10.30 ‘LeggiAmo ai bebè’, letture per piccolissimi da 0 a 24 mesi. Le bibliotecarie di Casa Piani, nell’ambito del programma Nati per leggere, incontrano i bebè fino ai 24 mesi con i genitori per leggere insieme i libri più belli adatti a loro. Prenotazione richiesta 0542.602630.

Inoltre, da martedì 14 a sabato 18 febbraio, Casa Piani ospita una valigia con 100 libri che raccontano storie in tante lingue diverse. La migliore letteratura per i piccolissimi nelle lingue individuate dal Progetto Mamma Lingua, (www.mammalingua.it) un progetto pensato per le famiglie con bambini fino a 6 anni delle più numerose comunità straniere per incontrarsi, leggere e ascoltare storie in lingua madre. Orari mostra: le mattine dal martedì al sabato 9-13, i pomeriggi dal martedì al venerdì 15-18.

Infine, la ludoteca di Casa Piani: tutti i martedì si gioca a tema per ragazzi dai 10 ai 14 anni, mentre il giovedì spazio ai bambini dai 6 ai 10 anni . Gioco libero martedì (16.30-18.30) 9-14 anni, giovedì (16.30-18.30) 6-10 anni e sabato (10-13) per tutti.