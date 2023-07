Rombano le moto per beneficenza Suggestiva parata in autodromo Il ricavato andrà agli alluvionati

"Una bellissima manifestazione, che rende omaggio alla nostra tradizione e che contribuirà a dare una mano alle popolazioni colpite dall’alluvione". È soddisfatto il presidente del Motoclub Imola Giancarlo Salvi del successo ottenuto ieri dalla manifestazione promossa dal Motoclub Imola, il cui ricavato sarà appunto devoluto alla comunità alluvionata. "Si è trattato di un grande evento preludio del tanto atteso ritorno in città della Superbike della settimana prossima", conferma Salvi che aggiunge: "Dopo il ritrovo in autodromo alle 17 ed alcuni giri in parata, le moto sono state parcheggiate in piazza Giacomo Matteotti, secondo una disposizione che appariva come un omaggio al settantesimo anniversario del nostro circuito. Poi , in piazza Antonio Gramsci ad attendere i partecipanti - tutti soci motociclisti imolesi e faentini - un ricco aperitivo i cui incassi saranno in parte devoluti per aiutare la comunità alluvionata. Lo stesso Motoclub ha versato nei mesi scorsi una discreta cifra, attingendo sia dalla propria cassa sia dai componenti del consiglio direttivo di cui fa parte, tra l’altro, anche Lorenzo Gresini, figlio di Fausto noto pilota motociclistico e dirigente sportivo due volte campione del mondo nella classe 125 nonchè fondatore del Team omonimo".

L’evento si è tenuto in abbinamento al Motoclub Faenza che già nel pomeriggio di sabato dalle 14 alle 18 aveva aperto le porte al Team Gresini Racing di via Pana 26 rendendone possibile la visita. "Oltre alle numerosissime prenotazioni abbiamo registrato anche molte adesioni last minute", continua il presidente. "Originariamente il circuito non era fisso bensì costituito da strade che venivano chiuse in occasione delle corse. Nel 1972 l’Autodromo venne dato in convenzione per vent’ anni all’Automobile Club Bologna che cominciò a gestirlo rendendolo un impianto permanente. Nel 2006 la gestione è stata affidata al Comune il quale ha provveduto alla ristrutturazione di alcune parti e all’organizzazione di un Campionato prettamente nostrano. Noi appoggiamo e sosteniamo l’autodromo da sempre e continueremo a farlo, insieme al nostro sindaco Panieri già socio onorario. Siamo, inoltre, molto orgogliosi di avere nel nostro team da qualche mese anche Stefano Domenicali amministratore delegato dela società che gestisce la Formula Uno. Con grande piacere abbiamo, dunque, accolto la richiesta da parte del Comune di Imola di organizzare un evento da svolgersi la settimana antecedente al Campionato Mondiale della Superbike che, dopo ben quattro anni, farà il suo ritorno in città domenica prossima. Il nostro team ha spinto molto in questo ultimo anno affinchè ciò accadesse".

Claudia Eleonora Traversa