Ronaldo il Fenomeno a cena: ospite a sorpresa per la Formula 1 a Imola

Imola, 18 maggio 2025 - La cena dei Fenomeni. Va in scena al San Domenico nel weekend della Formula 1: l’ospite d’eccezione per il ristorante due stelle Michelin è Luis Nazario De Lima, o meglio Ronaldo, il campione brasiliano di Barcellona, Inter, Milan e Real Madrid, solo per citare alcune delle grandi squadre in cui ha lasciato il segno fra gli anni novanta e duemila.

Il Fenomeno del calcio continua a essere un grande appassionato di sport. E per la cena del sabato sera si è presentato quasi a sorpresa al San Domenico, dove il giorno prima si erano ritrovati i team manager delle scuderie di Formula 1.

E allora spazio ai peccati di gola del ristorante due stelle Michelin, poi una foto con lo chef Max Mascia e tutto lo staff. Ad attendere il Fenomeno fuori dal ‘Sando’ una bella schiera di tifosi e appassionati, che hanno accolto Ronaldo con lo stesso entusiasmo di quando faceva sognare tutti a occhi aperti con le sue giocate indimenticabili.