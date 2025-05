Ronaldo, Valentino e Brignone. Nel paddock tra piloti e stelle

C’è un’immagine che racconta bene il Gran premio di Formula 1 di Imola, mix perfetto tra globale e locale senza eguali al mondo: Stefano Domenicali, capo del Circus, arriva in Autodromo scortato dalla polizia che deve usare la sirena per liberarsi dal traffico; e nel farlo sfreccia accanto a suo babbo Alberto, che da buon imolese raggiunge invece il circuito in bici, pedalando tranquillo lungo la ciclabile di via Pirandello.

Benvenuti alla gara motoristica più ambita al mondo, arrivata alla sua quinta replica in riva al Santerno nella sua versione anni Venti (intesi come Duemila). C’è un popolo che spinge per averne ancora, intenzionato a lottare con fierezza e passione contro il potere dei petroldollari, e fa di tutto per tenersi aggrappato a un sogno riacciuffato in piena pandemia. Per esorcizzare l’effetto ultimo giorno di scuola, nella Fan zone la festa inizia già dal mattino tra musica, giochi, ruota panoramica e ristorante sospeso a 50 metri di altezza. Nel paddock, invece, è la solita parata di vip. Ospite speciale Ronaldo il fenomeno, reduce da una apprezzatissima cena al San Domenico sabato sera. Ma c’è anche Valentino Rossi, tornato a Imola poche settimane dopo le soddisfazioni del Wec.

"È bellissimo essere qua, vedere tutti questi tifosi della Ferrari. C’è un’atmosfera stupenda", le parole del pluricampione della MotoGp, oggi tra i protagonisti del Mondiale Endurance su quattro ruote. Orgoglio azzurro anche la regina dello Sci, Federica Brignone, che si muove nel paddock con le stampelle e poi sventola la bandiera a scacchi a fine gara. Il mondo dello sport è il più rappresentato nella domenica del circuito. Si vedono anche il calciatore Edoardo Bove, il motociclista Luca Marini (fratello di Rossi da parte di madre), i giocatori della nazionale italiana di rugby Juan Ignacio Brex, Michele Lamaro e Sebastian Negri, l’olimpionica Fiona May, madre dell’atleta azzurra Larissa Iapichino. Dal mondo dello spettacolo, ecco Antonio Stash Fiordispino, cantante dei The Kolors, lo showman Sergio Friscia, l’attore Cristiano Caccamo e il conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli.

Tocca invece ai piloti degli anni Novanta, oggi in buona parte commentatori e opinionisti, tenere insieme la Formula 1 di ieri e quella di oggi. In pista si vedono tanti protagonisti di quel Circus che, nella sue versione originaria, piantò le tende a Imola dal 1980 al 2006. Ci sono il francese Jean Alesi, il britannico David Coulthard e il canadese Jacques Villeneuve, figlio dell’indimenticato Gilles, al quale Imola ha dedicato un memoriale.

I piloti di oggi, invece, sfilano in pista prima della partenza. I ferraristi si fermano a salutare i tifosi alla Rivazza e alla Tosa, gremite e colorate di rosso come ai tempi d’oro. Alla fine, Lewis Hamilton e Charles Leclerc arrivano rispettivamente quarto e sesto: per come si era messa dopo le qualifiche-flop di sabato, va anche bene. Ma da quest’anno c’è anche un nuovo idolo di casa: Kimi Antonelli. Il 18enne bolognese, che conquista tutti con la sua disponibilità, è costretto a ritirarsi a due terzi di gara a causa di un problema tecnico alla sua monoposto. "I tifosi, nonostante il momento difficile, hanno reso il weekend speciale – sottolinea però l’alfiere della Mercedes –. Tantissimi tifosi erano lì a supportarmi, è stato veramente bello. Grazie a tutti loro. È stato un weekend difficile, in cui è andato tutto storto; ma ho sentito un grande supporto da parte del pubblico".