Roscioli (Federalberghi) : "Influencer sempre esistiti. L’overtourism non sparirà"

di Alessandro D’AmatoROMAGiuseppe Roscioli, vice presidente vicario di Federalberghi nazionale, dopo il caso Roccaraso e Rita De Crescenzo viene spontaneo domandarselo: il turismo degli influencer conviene alle strutture? "In Italia come all’estero siamo molto condizionati dai personaggi. E quindi se qualcuno di famoso dice che fa una certa cosa, gli altri lo fanno. Per le strutture non è ininfluente: internet e il mondo degli influencer c’è sempre stato e gli alberghi sono oggetto di marketing da sempre. Oggi diventa una novità perché si parla di un certo numero di persone in una località molto piccola. Per questo dà nell’occhio".

L’ondata di visitatori a Roccaraso avrebbe generato un giro d’affari stimato tra i 150 e i 170 mila euro in un solo giorno, con gran parte degli incassi effettuati in contante. Non è un risultato notevole per il settore? "Non sono cifre che spostano l’economia, però spostano l’opinione: un fenomeno come questo attira l’attenzione di persone e media, che si chiedono perché succedono queste cose. 170 mila euro di incassi in più in un solo giorno a Roma? Non se ne accorgerebbe nessuno. A Roccaraso contano".

Gli esperti del settore hanno spesso criticato il fenomeno dell’overtourism. Federalberghi, invece, ha parlato di ostilità verso i vacanzieri. In questa occasione come la pensa? "Mi scusi, ma quando c’è la fila davanti ai ristoranti parliamo forse di overmangiata? Probabilmente si va lì perché si mangia bene e si spende il giusto. Evidentemente ci sono destinazioni con un buon rapporto qualità/prezzo e quindi ci va più gente. L’overtourism è un fatto che interesserà un po’ tutto il mondo, visto che la propensione a viaggiare cresce e cresce anche la popolazione mondiale. Mi sembra un fenomeno normale e soprattutto non è una parolaccia: si tratta di organizzare il territorio al meglio per ricevere i turisti. E le città hanno tutte quest’obiettivo".

Federalberghi però ha anche detto che le grandi città d’arte "hanno dimostrato di soffrire il fenomeno dell’overtourism, dovuto a una moltiplicazione degli appartamenti turistici". E se invece di Roccaraso la prossima volta accadrà a Firenze? "Chiunque voglia comprare un maglione ne cerca uno di qualità alta a prezzo accessibile. Anche per il turismo è meglio avere quello di qualità. Perché magari chi spende 50 euro al giorno per dormire in un appartamento in quattro è più facile che vada a mangiare un panino a piazza di Spagna piuttosto di andare al ristorante. È chiaro che c’è una tendenza a cercare una qualità maggiore di turismo, che rispetti le città".

C’è però sempre chi dice che Roccaraso "non è un luna park, o l’estensione urbanistica di qualche quartiere urbano da conquistare con TikTok" e che questo tipo di turismo non lascia nulla al territorio a parte le banconote da 20 euro. Per un albergo è meglio avere il sold out nel week end o vacanzieri da settimana bianca? "Si ha bisogno di tutto. In questi casi non si fanno preferenze. Un albergo deve vendere le camere e l’importante è che le venda sempre. Poi deve farlo nel modo migliore e ci deve essere rispetto dell’albergo da parte del cliente. E comunque non si può discriminare la clientela. L’albergo è sempre aperto ed è giusto che tutti ne possano usufruire".