Rosse e Kimi, che ovazione. Poi la delusione in qualifica: "Ma la festa è comunque qui"

Una mattinata di passione, una festa che nemmeno le qualifiche-flop del pomeriggio (Ferrari e Antonelli fuori dai primi dieci posti in griglia) rovinano. Il sabato del Gran premio di Formula 1, visto il calore e le presenze in Autodromo, ha i toni della domenica.

Sono infatti migliaia i tifosi nella Fan zone di via Malsicura, alle spalle delle tribune centrali del circuito, quando sul palco inizia la sfilata dei big del Mondiale. Prima delle scene da delirio collettivo che accompagnano l’arrivo di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, preceduti dallo show di Kimi Antonelli, tocca a Oliver Bearman e a Esteban Ocon salutare il pubblico. I due piloti della Haas, accompagnati dallo chef del ristorante San Domenico, Max Mascia, si sfidano da bendati a riconoscere i piatti della cucina italiana (e rispettivi ingredienti) che vengono loro proposti. Il nome del gioco, Haas-ta la pasta, strappa sorrisi e applausi.

Poi ecco i piloti della Alpine, Pierre Gasly e Franco Colapinto. Tutti si dicono contenti di tornare a Imola, e almeno un po’ vero. Per quel che conta, è comunque acqua buona per il mulino del Santerno in vista della complicatissima trattativa per il rinnovo con la Formula 1. Gran tifo anche per Max Verstappen, quattro volte campione del mondo, che gioca sul palco assieme al compagno di squadra Yuki Tsunoda (Red Bull), poi protagonista di un brutto incidente nelle qualifiche.

Quindi è la volta del bolognese Antonelli. Il 18enne pilota Mercedes, accolto da striscioni e bandiere tricolori, sorride e lancia cappellini ai fan. "Ne voglio uno anche io", gli dice il compagno di squadra George Russell, che conoscendo bene le dinamiche del Circus non ha problemi a lasciare la scena al giovanissimo Kimi. Il britannico, invece, si fa apprezzare dal pubblico quando viene stimolato a imparare quella gestualità italiana che all’estero viene sempre presa in giro.

A quel punto tocca ai ferraristi. E la Fan zone esplode. "Faremo di tutto per arrivare in cima al podio", assicura (quando le qualifiche sono ancora lontane) Leclerc, che lo scorso anno era sullo stesso palco assieme a Carlos Sainz. Prima gara in Europa con i colori della Rossa, invece, per Hamilton, che si lancia con l’italiano: "È bellissimo essere qui a Imola con voi. Grazie per il supporto".

Il pomeriggio cambia l’umore generale: dopo le disastrose qualifiche, Leclerc partirà oggi 11esimo, Hamilton 12esimo e Antonelli 13esimo. Alla fine, tra i tifosi, vince però l’eccitazione per esserci stati. "La festa è comunque qui", dicono i fan della Rossa mentre imboccano la via dell’uscita. Un entusiasmo, trainato da una Rivazza già in formato gara, che spinge Leclerc a pensare subito al riscatto: "Quando c’è tanta passione davanti a un team e non passi neanche il Q2, fa male. Non è accettabile una prestazione del genere, dobbiamo reagire".

Enrico Agnessi