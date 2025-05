Rotatoria per le staffette partigiane : "Esempio di impegno e sacrificio"

"Un riconoscimento del ruolo fondamentale che hanno avuto nella Resistenza italiana durante la Seconda guerra mondiale: donne coraggiose che hanno rappresentato un esempio straordinario di impegno e sacrificio nella lotta per la libertà e la dignità del nostro Paese e anche del nostro territorio". È con queste motivazioni che il Comune ha deciso di intitolare alle staffette partigiane la rotatoria all’incrocio tra le vie Tinti e Gualandi, nel quartiere Zolino, nell’ambito delle iniziative per l’80esimo anniversario della Liberazione.

Ieri mattina la cerimonia di inaugurazione alla quale hanno preso parte le classi quarte della scuola elementare Rubri, assieme alla docente Pasqualina Grippo, la vicesindaca Elisa Spada e Fabrizia Fiumi dell’Anpi. L’iniziativa rientra nel progetto ‘Quando un posto diventa un luogo’, curato da Comune, Anpi e Cidra attraverso il quale, nell’ambito delle iniziative per la Liberazione, spazi da sempre sotto gli occhi di tutti vengono guardati dagli studenti in maniera diversa e ‘reinaugurati’ ogni anno.

In particolare, nel caso della rotatoria di Zolino, dopo che in autunno la Prefettura ha autorizzato l’intitolazione accogliendo la proposta della commissione Toponomastica del Comune, l’Anpi ha presentato alla conferenza Traffico del Municipio la richiesta di sistemazione dell’area con l’installazione di tre margherite realizzate dagli alunni della scuola di Zolino. Il Municipio ha deciso quindi di accogliere l’istanza formulata dall’associazione dei partigiani, che si è fatta carico di tutte le spese inerenti e conseguenti l’installazione.

L’inaugurazione di ieri mattina aggiunge un altro tassello alle iniziative, che si avviano ormai alla conclusione, per l’80esimo anniversario della Liberazione.

"La solita commemorazione di parte, che ricorda solo alcune vittime e che non intende diventare una manifestazione che segni una volta per tutte una pacificazione con la nostra storia e il nostro passato – protesta il consigliere comunale Simone Carapia (Fratelli d’Italia) –. Se è vero che la libertà è stata una conquista che ha comportato la perdita di numerosissime vite, è anche vero che le Istituzioni hanno il dovere di trasmettere alle giovani generazioni il valore della vita umana, della pace e della fratellanza, attraverso una corretta lettura della nostra storia che non deve tralasciare nessun episodio, nemmeno quello dell’eccidio di Cologna Veneta e del linciaggio di via Aldrovandi. Non ci sono morti di serie A e di serie B".

Nei giorni scorsi, commentando le celebrazioni per il 25 aprile, si era espresso in maniera critica nei confronti di Comune e Anpi anche il leghista Daniele Marchetti.

"Troppe volte, anche quest’anno, si è parlato del 25 aprile come di una festa ‘nostra’ o ‘vostra’, mai come di una festa di tutti i democratici – il pensiero dell’esponente del Carroccio –. Un errore grave, che continua ad alimentare divisioni anziché superarle. È inaccettabile sentire, ancora una volta, attacchi strumentali dal palco istituzionale, come quelli rivolti all’attuale Governo nazionale, che può piacere o meno, ma è stato democraticamente eletto e rappresenta milioni di italiani. I parallelismi tra l’attuale esecutivo e il fascismo sono inaccettabili e profondamente offensivi". E ancora: "Non accetterò più lezioni da chi pretende di stabilire chi può o non può essere parte della nostra democrazia".